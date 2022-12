Dejar de ser un machista: el IAM dirige un servicio a los hombres actores de violencia

El Programa Espacio del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) es un servicio dirigido a hombres y jóvenes aragoneses a partir de 16 años que hayan sido actores de violencia en el contexto de las relaciones de pareja, familiares o similares, y siempre que la víctima sea una mujer y/o sus hijos. Estos son los requisitos. Y, para cumplir con la teoría, las premisas y líneas de trabajo están muy definidas desde que se cruza la puerta del entresuelo izquierda del número 39 en Cortes de Aragón.

«Se deja muy claro que se trabaja desde la aceptación y desde no juzgar. Aquí no se viene a juzgar a nadie, no está en nuestra labor. Nuestros pilares son de toma de conciencia, de qué aspectos pueden mejorarse en nuestra vida, de aceptación, de comprensión y de un compromiso de cambio. Practicamos esa premisa de no juzgar y trabajamos que ellos tampoco se juzguen a ellos mismos ni a los demás. No existe culpa, sino responsabilidad».

Así de bien lo explica Irene Abadía, psicóloga de este servicio pionero a nivel nacional desde que se implantó en el año 1999, a lo que añade: «Desde el principio se trabaja mucho la atribución de responsabilidad, pero de cualquier conducta. Tiene que haber una participación muy activa y trabajamos desde el establecimiento de objetivos iniciales y todos los que vayan surgiendo. Al final es tu vida y tienes que tener la responsabilidad de tu conducta».

Necesitar un cambio

Junto a ella se encuentra Vanesa Grande, psicóloga y coordinadora de un Programa Espacio que para mayo del próximo año prevé trasladar su sede a la calle Mariano Supervía, 15. A este nuevo emplazamiento trasladarán todas sus sesiones orientadas a erradicar la violencia en este contexto de relaciones de pareja. Pero, ¿qué violencia? «Todo tipo de violencia o que tengan problemas de control de la ira o de impulsos. No necesariamente tiene que haber una denuncia ni un acto violento para que esa persona acceda al servicio. Esa persona tiene que sentir que necesita un cambio y que acuda porque quiera realizarlo», precisa Vanesa.

La coordinadora del Programa Espacio señala que el servicio está contemplado para tener sesiones individuales, aunque la dinámica de trabajo queda abierta a cada uno de los participantes. «Tiene un número máximo que se tiene que cumplir, pero esa valoración la van a determinar los psicólogos. También se contempla intervención grupal. Aunque el programa está destinado a la atención terapéutica directamente del hombre, sí que la finalidad del programa es el bienestar de la seguridad tanto de la mujer como de sus hijos. Tiene que ser en casos muy puntuales en los que necesitemos que vengan sus familiares», describe Vanesa al mismo tiempo que Irene puntualiza: «Tampoco puntual porque sea extremo, eh. Alguna persona es más ambigua, más difusa y se te queda colgando algo de información. Entonces dices vamos a buscar la perspectiva de la otra parte. A eso se refiere con la puntualidad».

Objetivo: tener un bienestar

Ambas insisten en que no existe un perfil en concreto de los pacientes que reciben. «No podríamos categorizar ni clasificar ninguno porque cada uno tiene unas características personales y los motivos de la demanda son muy diversos. Hay gente que viene con unos conceptos rígidos y también hay gente que viene con una mayor apertura. Otros tienen una mayor conciencia de un malestar, pero no saben por qué», aclaran.

Las líneas de trabajo también difieren de un caso a otro: «Desde el esquema general que tenemos de áreas y la información que nos cuentan ellos hacemos un programa individualizado. No hay un objetivo concreto, se van haciendo, se van trabajando. Es un crecimiento personal: tener un bienestar. Por ejemplo: ante una persona que tiene muchos conflictos en casa y en el trabajo, nos hacemos un árbol de situaciones y soluciones, una conciencia de mis situaciones. Y, a partir de ahí, trabajo sobre ellas».