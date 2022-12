Arturo Aliaga: "Siempre que el PP ha agredido al PAR ha acabado en la oposición"

-Tal y como está el partido, ¿el PAR puede salir vivo?

-Yo estoy convencido de que, teniendo las raíces que tiene el PAR, siempre ha tenido momentos difíciles y se ha hecho un grandísimo trabajo en estos 4 años, con una pandemia y una crisis energética. ¿Por qué no? También nos daban por muertos en 2015 y 2019 y ahí estamos. Tenemos una estructura plural, mucha gente en el territorio. Y un proyecto que, en la situación en la que está la derecha, donde cualquier gobierno pasa por estar con Vox, lógicamente creo que el PAR puede jugar su papel para un gobierno centrado.

-Llevan dos años enfrentados, con ataques personales contra usted. ¿Por qué cree que pasa esto?

-Se firmó en 2019 un acuerdo por unanimidad de la Ejecutiva que propició que el PAR volviera al Gobierno, que recuperásemos el senador autonómico y que estamos gobernando con el PSOE en un pacto al que luego se incorporaron Podemos y CHA. El acuerdo fue por unanimidad. Ese equipo se empezó a resquebrajar con mis problemas de salud en 2020.

-Primero covid y después cáncer.

-Estuve un mes con el covid, luego tuve efectos secundarios y, meses después, me detectaron un cáncer de vejiga. Me operaron el 26 de enero en una intervención bastante complicada. Ahí se produjeron una serie de cuestiones internas: se estaban repartiendo el departamento diciendo que yo no iba a salir de la enfermedad. Sin embargo, empecé a recuperarme. Luego, me metieron una presión inhumana, cruel, con cartas en los periódicos de los tres expresidentes. Pero hay que recordar que yo le hice un homenaje a Hipólito y no vinieron ni Biel ni Mur. Luego, Mur fue contra Biel y apoyó a Compromiso por Aragón. Biel echó a Mur de una Ejecutiva. Y me vinieron con esa carta los tres mientras yo estaba enfermo. Después reclamaban el congreso, cuando estaban todas las ferias suspendidas por la pandemia. Y en el momento que se despejó el tema para hacerlo presencial, yo monté el Congreso. Y se produjo una llamada, el viernes de antes del Congreso.

-El día de antes del cónclave del 23 de octubre.

-Sí. Elena Allué y yo habíamos presentado nuestros avales, pero el día de antes del congreso ella me dice que me iba a dar una salida honrosa, que me iría al Senado, que Clemente (Sánchez Garnica) volvería al grupo parlamentario y que me harían presidente honorífico. Y le dije: ‘Tú no has ido en las listas por los aragoneses como he ido yo. Si tú en Zaragoza sacaste 5.000 votos y yo saqué 10.000, no puedo hacer un fraude e irme al Senado. No, no y no’. Pero había habido movimientos para quitarme de aquí. Yo dije que no y fuimos al congreso.

"¿Dimitir de qué? A los aragoneses, a mi familia y a mi salud es a quienes hago caso"

-La sentencia señala irregularidades en el censo.

-La comisión organizadora, donde había críticos y no críticos, estaba ya en marcha, como la Ejecutiva, donde había críticos y no críticos. Todo el problema viene porque con la pandemia había un atasco de militantes que no se había registrado desde 2020, y se planteó incluirlos en el Congreso. Esta comisión organizadora los incluye. Los militantes son los que sirven de base para aprobar los compromisarios, que los aprueba la Ejecutiva. Y como lo de los militantes no era función de la comisión organizadora, sino de la Ejecutiva, el juez lo anuló. Como consecuencia, anuló los compromisarios y, como consecuencia, el resultado de la asamblea. Pero lo curioso es que la ponencia política y la de estatutos salió adelante por unanimidad, con críticos y no críticos. El problema del Congreso fue por irregularidades formales.

-¿De quién dependía la inclusión de militantes que se hizo mal?

-Era una comisión, que no tenía que haber aprobado los militantes, sino hacerlo la Ejecutiva.

-¿No le va a pedir explicaciones a la comisión organizadora?

-¿Para qué? Si había representantes de unos y otros. A quién voy a cesar, si había 15 o no sé cuántos miembros en esa comisión. No ha lugar. Hay que mirar hacia delante, no hay ni una palabra malsonante en la sentencia.

-El enfrentamiento viene de lejos.

-Yo llevé a Elena de número 2 en la lista en 2015. Antes, en el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi fue directora general de Turismo para que luego fuera candidata al Ayuntamiento de Zaragoza. Se convocaron primarias en el PAR y De Pedro dijo que se presentaba, después de los líos de la Confederación del Ebro. Y en sus primarias para Zaragoza votó Zaragoza, Huesca y Teruel.

-Pero ahí no se judicializó nada.

-Después de la Ejecutiva, Elena Allué entró conmigo al Gobierno como directora general de Turismo. Y no pasó nada hasta que empecé a tener problemas de salud.

-¿Cree que el problema ha trascendido ya al nivel personal?

-Yo no he hecho ningún pucherazo, y ella ha salido con insultos.

-¿Se ha planteado dimitir?

-¿De qué, de qué? Los aragoneses, mi familia y mi salud es a lo que tengo que hacer caso. ¿Tengo que hacerle caso a una señora que no ha sacado ni una plaza por méritos propios? La prueba es que cuando fue al Ayuntamiento de Zaragoza sacó cero y la mitad de votos que yo. ¿Qué legitimidad tiene ella para pedir mi dimisión?

-Se basan en la sentencia.

-¡Pero si en la comisión organizadora había gente de los críticos que tomó ese acuerdo!

-¿Qué lectura hace del interés del PP en esto?

-No sé si consideran que muerto el PAR, pueden gobernar Aragón. Veo demasiado interés. Que no es nuevo, porque el PP ya ha hecho arcijos de estos. Cuando estaba Lanzuela hubo algunos que quitaron alcaldes al PAR y se fue el PP a la oposición. Con Rudi, el PP gobernó con el PAR: yo estuve de consejero. Y con las agresiones del PP en Calatayud, en Daroca, de quitarme alcaldes, el señor Beamonte se fue a la oposición. Y ahora es la misma situación. Llaman a un alcalde mío diciéndole que le invitan a comer con Azcón, le utilizan de gancho y luego van otros. Están echando redes y tocando alcaldes del PAR. Vuelven a cometer esos errores.

-Si hay un nuevo congreso y gana el PAR de Allué, ¿puede haber acuerdo con el PP?

-No lo sé. Eso lo dice algún periódico. Azcón dice que Aliaga hace trampas en el partido y en el Gobierno. Y sale luego Allué con la misma partitura: «Aliaga es un tramposo». Ellos verán. Pero siempre que el PP ha gobernado en Aragón ha sido gracias al PAR. Y siempre que el PP ha agredido al PAR se ha ido a la oposición.

-¿Ve posible la reconciliación y reintegrar a los críticos?

-El que quiera que venga. Pero (Allué) dice que no pacta con tramposos y exige que me expulsen del partido. Volvemos a lo que me dijo hace un año el día de antes del congreso: te vas. ¿Cómo que me voy?

"Parece que le digan a Elena Allué: ‘Destruye el PAR que te lo compensaremos"

-¿No le pondría ninguna línea roja a Allué?

-No le pongo ninguna línea roja. Como uno más. No tengo ningún inconveniente, pero si exige que me vaya del partido, las condiciones las está poniendo ella. Se está haciendo la víctima, y me reservo acciones por mi derecho al honor, porque creo que ha pasado una línea roja al insultarme de esa manera. No sé qué he hecho aquí para que me disparen así. Hay un problema de obsesión enfermiza conmigo, por verme fuera.

-¿Qué le supone esto a nivel personal?

-Mi familia está sufriendo desde 2020, con las cartas, lo que me hicieron en el Congreso... Mis hijos me dicen: ‘Papá, ¿no te vas a defender?’ Me produce una tristeza enorme ver esta situación con gente con la que han trabajado codo con codo. Una tristeza enorme, salvo porque vemos que hay otras cuestiones, que parece que le digan: ‘Tú destruye el PAR, y ya te recompensaremos’.

-Decidieron convocar un congreso extraordinario pero los críticos aseguran que es «nulo de pleno derecho» y pedirán la ejecución provisional de la sentencia. ¿Habrá congreso?

-La decisión de convocar el Congreso se tomó en la Ejecutiva del viernes por unanimidad a mi propuesta. En el caso de las reacciones de los críticos, entiendo que son irrelevantes para el partido. Teniendo las puertas abiertas a participar en el congreso e integrarse en el PAR, esto anula todas sus pretensiones.

-Si el juez acepta la ejecución provisional de la sentencia, ¿cómo queda el congreso?

-La sentencia se cumple al convocar un congreso extraordinario, según mis servicios jurídicos. No pueden pedir la ejecución provisional de lo que ya se cumple. Solo pretenden judicializar y manchar al partido. En la Ejecutiva ya hubo voces para estudiar querellas por ataques contra el honor y por las gruesas descalificaciones, impropias de alguien que se dice del PAR.