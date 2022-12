La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, visitará Aragón en fechas "próximas" para tratar el asunto de la construcción de una segunda estación del AVE en Zaragoza, entre otros temas que conciernen a las infraestructuras de la comunidad. Desde el Gobierno de Aragón aseguran que se mantienen conversaciones con el ministerio para avanzar en el proyecto de la estación, una vieja idea que incluso llegó a iniciarse hace 15 años pero que quedó paralizada y que el presidente Javier Lambán recuperó en el debate de estado de la comunidad.

Sin embargo, el grupo del PP en las Cortes de Aragón ha solicitado la comparecencia de Lambán en la Cámara automómica para que informe de las "relaciones y comunicaciones" mantenidas con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de infraestructuras ferroviarias y, en concreto, por la situación del proyecto de una segunda estación del AVE en el aeropuerto de Zaragoza. La solicitud se ha formulado después de que el secretario de Infraestructuras del ministerio, Xavier Flores, manifestara en una entrevista publicada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN este lunes que no le consta "ningún estudio, ningún informe" de la petición pública que Lambán hizo en el debate del estado de la comunidad de 2021. "No me había llegado que Zaragoza pidiera una segunda estación del AVE", aseveró Flores.

En un comunicado, el PP ha dicho que la afirmación hecha por el mandatario autonómico hace un año, en el pleno del debate sobre el estado de la comunidad de 2021, en relación a este proyecto ferroviario ha quedado en un "anuncio efectista", dado que el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Xavier Flores, "ha negado tener conocimiento sobre esa segunda estación del AVE pese a los anuncios hechos por Lambán en reiteradas ocasiones".

Para el portavoz del PP en la comisión parlamentaria de Vertebración del Territorio, Joaquín Juste, las declaraciones de Flores evidencian “la política de anuncios y propaganda del Gobierno de Aragón y la irrelevancia política de Javier Lambán ante el Gobierno de España”. Según ha explicado, "Lambán ha vuelto a repetir hace unos meses esa propuesta de disponer de la mencionada segunda estación de AVE para impulsar una zona franca en el Aeropuerto de Zaragoza, pero lo ha hecho sin haber hablado de ello con el Gobierno de España”.