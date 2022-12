Casi 100.000 aragoneses viven en riesgo de exclusión social

Un 8% de los aragoneses vive en riesgo de exclusión social. En total, casi 100.000 aragoneses tienen serias dificultades para tener una vida digna.

El informe de Cáritas, El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo, recoge estos datos y mucha más información en torno a cómo ha cambiado la vida de los españoles desde el estallido de la pandemia hasta el crecimiento de los precios, una inflación que golpea a la economía española desde hace meses. Unos datos realizados a nivel nacional pero, como aseguran desde la oenegé, son aplicables la comunidad aragonesa, ya que el caso nacional es directamente extrapolable a los distintos casos autonómicos.

El texto no se queda solo en analizar la situación que atraviesan todas estas familias, sino que también pone el ojo en cómo se las apañan para mejorar la situación. Así, un catálogo de medidas muy variadas, desde la reducción de gastos secundarios, uso de ahorros familiares o la búsqueda de alternativas económicas en su día a día son las medidas que muchas familias afrontan para conseguir la tan ansiada vida digna.

El caso aragonés

Desde Cáritas Zaragoza comparten todo lo que se recoge en el texto a nivel nacional. Nuria Espeleta, técnico del Servicio de Estudios Sociales de la organización, conoce de primera mano unos «indicadores a nivel nacional que también reflejan la situación en Aragón».

«La pobreza severa sigue creciendo, hay una menor integración laboral y los indicadores son muy alarmantes cuando hablamos de vivienda», resume, preocupada, Espeleta, que lamenta cómo la situación no ha dejado de empeorar en los últimos tiempos: «Aragón mantiene sus niveles de exclusión severa desde 2018, con un 8% de la población en esta circunstancia».

Entre todos los factores que llevan a una familia a sentirse al borde del abismo de la exclusión, para Espeleta es evidente que las dos principales preocupaciones son «la vivienda y el trabajo». Como ejemplo, la técnico asegura que «tres de cada diez familias dependientes viven en habitaciones realquiladas», una muestra más de las dificultades.

En el mundo laboral, las cosas no pintan mucho mejor para este sector poblacional. «Han crecido las personas que necesitan de ayuda y tienen un trabajo», certifica Espeleta, que enumera como razones «los bajos salarios, la precariedad laboral o la falta de un trabajo estable dentro de la familia».

«Hay un grupo dentro de la sociedad que no logra los mecanismos adecuados para salir de esta situación de exclusión», detalla la experta de Cáritas, que no teme en sentenciar que tanto Aragón como España tienen un problema «estructural» con la exclusión. Para que todo el mundo lo entienda: «Cuando viene una época de vacas flacas, muchas personas pasan a formar parte del colectivo excluido socialmente, pero cuando atravesamos una época mejor, el número de personas en exclusión social prácticamente no se reduce».

Igual que la aplicación de las técnicas para mejorar la situación tiene una jerarquía, los primeros cambios en la economía diaria de las familias, también. Así, Espeleta nota que «las actividades de ocio y tiempo libre son las primeras que desaparecen en estos hogares». «Aunque parezca lógico, por no ser algo vital, que estas actividades desaparezcan puede generar problemas en el desarrollo y en las relaciones de los más pequeños», certifica la técnico, que señala a los niños como los principales afectados en este tipo de situaciones.

«Cuando hay vacas flacas mucha gente cae en la exclusión, pero si la cosa mejora no salen de ahí» Nuria Espeleta - Técnico del Servicio de Estudios Sociales de Cáritas

Aunque es evidente que «todas las familias combinan distintas estrategias», una vez superado el eslabón del ocio la situación se pone aún más seria. Dejar de comprar ropa, abaratar los gastos en comida, reducir al extremo el consumo de luz en casa y otras muchas técnicas son parte de la lucha de estas familias por poder tener una vida digna. Con todo ello, Espeleta quiere dejar claro que «hay que eliminar la idea de que son personas pasivas, porque todos se devanan los sesos por conseguir mejorar la situación que les ha tocado sufrir».

Cuando todas esas estrategias no han surtido efecto, se pide ayuda: «Primero los ahorros, luego la familia y los amigos y, por último, vender o cambiar de casa», resalta Espeleta, que considera como «extremo» el cambio de vivienda.

«Solo un 15% llega hasta una oenegé para pedir ayuda», lamenta la técnico, que anima a que no se «descuide» a las personas que viven así, ya que son «gente con vidas muy complicadas e inestables».

Sobre las instituciones públicas, que intentan también hacer frente a este problema, una crítica respecto a su gestión desde la pandemia: «Han faltado actuaciones públicas dirigidas a las personas más vulnerables, sigue faltando una gran oferta de vivienda pública y se utilizan mecanismos a los que no pueden acceder personas que no logran la estabilidad». «Es necesario desarrollar políticas preventivas», sentencia.

Deseosos de que las herramientas utilizadas por las familias para salir adelante no se conviertan en costumbre y sean algo pasajero, en Cáritas se mantienen firmes en el trabajo por estas familias dependientes. Un trabajo que se lleva a cabo «en coordinación con las instituciones públicas» y que siempre es un añadido, «ya que no queremos sustituir a nadie, sino trabajar juntos por el bien de todos». El deseo de convertir las actuaciones temporales en estructurales sigue siendo la gran aspiración de los trabajadores sociales.