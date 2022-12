Lidia, mujer en riesgo de exclusión social: "50 euros son un pastizal"

Estabilidad es la palabra que Lidia, una zaragozana de 55 años en riesgo de exclusión social, no deja de repetir. Por ansia, por deseo, por ganas. Por lo que sea, pero la estabilidad que un día tuvo hoy se ha esfumado y se ha convertido en su único objetivo.

«Hoy vivo de la pensión de orfandad de mi hijo, unos 600 euros al mes», cuenta Lidia, que admite que con ese dinero cuesta mucho llegar a final de mes. Una pensión que llegó tras el fallecimiento de su exmarido, con el que sí que tuvo una vida «normal»: «Pasamos de tener vacaciones para recordar a pedir en Cáritas, una situación que con la pandemia se agravó».

Ya sin la mascarilla como intermediario en las conversaciones, los problemas se han quedado. No encuentra trabajo estable –una vez más, la dichosa estabilidad– y se agarra a cualquier oferta: «He pasado unos días trabajando para una familia, cuidando a una señora que estaba ingresada. Ahora que le han dado el alta, toca volver a empezar».

50 euros era la cantidad que cobraba. ¿Cuánto es? «Un pastizal», admite Lidia, que lamenta que la inflación le ha quitado mucho poder a un dinero «con el que ahora no llenas el carro, porque casi no puedes comprar nada».

Unas compras que Lidia no deja al azar. «Registro todo lo que gasto, todo está administrado porque no puedo pasarme nada», cuenta esta zaragozana, a la que una paga extra le ha servido para «comprarle nueva ropa a mi hijo». En su caso, no recuerda cuánto tiempo lleva sin renovar su armario.

Si algo como la ropa se ve afectado, el ocio es la primera pérdida en este tipo de hogares. «Ya hace cuatro años que no salimos de Zaragoza para pasar unos días», lamenta Lidia, a la que el último revés económico, en el apartado del tiempo libre, le llegó en los últimos Pilares: «Queríamos ir a pasar una tarde a las ferias pero con nuestros ingresos era un gasto inasumible».

El día a día también es complicado cuando dependes de esa ayuda de las instituciones públicas. Incluso afecta a algo tan cotidiano como la nutrición: «Te ves con un paquete de macarrones y no sabes qué hacer, yo tuve que pedirle a mis amigas que me ayudasen a llenar la nevera».

Con todo, esas amigas siguen alucinando con la fuerza de voluntad de Lidia: «Menos mal que me tomo todo de manera positiva, porque muchas veces piensan en dónde estaría yo si no fuera así».

Una mala situación

Lidia no deja de hacer memoria y recordar cómo su vida ha cambiado en los últimos años. «Nunca piensas que vas a llegar a este punto, nunca sientes que vas a tener que pedir ayuda para poder salir hacia delante».

«La primera vez es algo muy raro», recuerda la zaragozana, que sintió un alivio cuando una conocida le comentó que «también tuvo que pedir ayuda para afrontar el recibo de la luz». «Cada vez somos más las personas que estamos en esta situación, sobre todo en mujeres de mi edad», advierte Lidia, que quiere que su mensaje cale en toda la sociedad: «Debemos olvidar la idea de que esto solo le pasa a inmigrantes o gente de bajos estratos, porque ya le está sucediendo a gente que hemos visto en buenas situaciones económicas».

Con el ocio olvidado y el armario y la nevera llenos, por ahora, el problema de cara al invierno es la luz: «Gracias al bono social tengo una factura pequeña, pero es cierto que vivo en el borde de la pobreza energética».

Sin querer, Lidia regresa al comienzo de todo, a esa estabilidad que no llega: «No puedo pensar en nada más que no sea mi futuro a corto plazo». El positivismo sigue, porque «poco a poco levantaremos la cabeza».

La vida mejora para Lidia, no sin mucho trabajo de por medio. Ese futuro que solo se extiende por unos meses no le permite planear. ¿Un deseo? «Que me toque la lotería... aunque, en este preciso momento, prefiero la estabilidad».