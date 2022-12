Una explosión saca a la luz las carencias en el polígono Malpica de Zaragoza

La desconexión de un transformador en una subestación eléctrica del polígono industrial Malpica dejó sin suministro eléctrico el lunes a más de 800 empresas y 5.000 clientes de Endesa entre las localidades de La Puebla de Alfindén y Villamayor de Gállego. A día de hoy todavía se desconocen la causas de la explosión así como los daños generados hasta que la corriente eléctrica se recuperó a las 23.55 horas, pues la festividad de la Constitución de España paralizó estas labores de evaluación de daños.

Así lo explicó ayer a este diario la alcaldesa de Alfindén, Ana Ceamanos, que desconocía este tipo de agravios más allá de ciertas incidencias que se registraron en la localidad como, por ejemplo, tener que cerrar la puerta de la biblioteca a mano porque es eléctrica o la incertidumbre de ciertos empresarios del sector de la alimentación sobre el riesgo de haber perdido la cadena de frío. En este sentido, Ceamanos recordaba que ni Endesa ni los servicios de emergencias del 112 se habían puesto en contacto con ella.

Son 370 empresas y 6.000 trabajadores, pero el polígono Malpica en Zaragoza, «uno de los más grandes junto a Plaza», no goza de las infraestructuras que debería disponer uno de los puntos fuertes de la industria aragonesa. La explosión de un transformador este pasado lunes evidenció las vetustas torres de alta tensión con las que cuenta este polígono. «Muy antiguas y peligrosas», en palabras de Francisco Murillo, presidente de la Asociación de Industriales y Comerciales de Malpica, quien reivindica el profundo malestar que corre entre los empresarios ante estas infraestructuras que atraviesan todo el polígono.

Para ellos la solución pasa por el soterrado de estas líneas de alta tensión y, de momento, Murillo cree que el proyecto todavía se encuentra en fase de estudio. En este sentido, el presidente defiende que «el polígono está obsoleto por falta de inversiones para renovar infraestructuras». «Es la realidad, no nos lo estamos inventando. Desde el año 70, cuando se hizo el polígono», concreta Murillo, que carga contra el Ayuntamiento de Zaragoza ante la inacción institucional.

Inacción institucional

«Del presupuesto de 900 millones para 2023 que tanto presumía María Navarro, no se destina ni un solo euro a mejorar el polígono», denuncia Murillo, a lo que añade: «Nos tienen como recaudación y no revierten nada a lo que es el polígono». De todos modos, no se trata de la primera vez que se producen estos cortes de luz, sino que se registran «muy a menudo». «Aunque luego se recupera, hay que volver a activar las máquinas», lamenta Murillo.

Hace unos años ya hicieron llegar al consistorio zaragozano una carta al quedarse sin suministro de agua durante una semana y, a día de hoy, el presidente de los Industriales y Comerciales señala que en numerosas ocasiones le avisan de que las centellas de las torres están «al rojo vivo». Aunque es un polígono «muy bien situado» y con «buenos accesos», esta falta de inversiones está restando atractivos a una zona industrial que «llegó a ser de las mejores en España con más de 500 empresas».

De hecho, ya se están dando casos de empresas que marchan a otras localizaciones después de visitar Malpica y marchar insatisfechas con las infraestructuras que allí se les pueden llegar a ofrecer. La seguridad vial, añade Murillo, es «deficitaria», pues no existen pasos de peatones ni zonas de aparcamientos para camiones y vehículos.