Los usuarios del abono gratuito de Renfe, preocupados por el mayor control

Una cierta preocupación ha aparecido entre los usuarios del abono gratuito de Renfe ante el anuncio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por el que modificará las condiciones de uso de los abonos de Media Distancia convencional para evitar la incorrecta utilización de estos títulos, en especial los comportamientos de determinados usuarios que reservan plaza en los trenes y luego no viajan.

Según explican a este diario fuentes del sector ferroviario, la falta de personal en los trenes y el «deficiente funcionamiento de los tornos de las estaciones» provocan que en ocasiones no quede registrado si se ha hecho uso del abono, con lo que podrían ser objeto de sanción a pesar de sí haber hecho un uso responsable del abono.

Sin embargo, desde la operadora ferroviaria creen que la incidencia de este problema será mínima y que no es algo específico de las estaciones de Aragón. «Toda la operativa está diseñada para que se apliquen las nuevas medidas a aquellos que no hagan un buen uso de sus abonos. A aquellos que lo están utilizando bien, es decir, la inmensa mayoría, no les va a afectar», indican desde Renfe.

Renfe toma nota

Tras detectarse irregularidades, el ministerio ha modificado la operativa de venta y utilización de los títulos multiviaje de Media Distancia, restringiendo la formalización de viajes y la adquisición de abonos y sancionando usos irregulares reiterados, entre otras actuaciones.

Renfe se incautará de la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a viajar en el tren. Aunque solo se retirará el abono de la línea en la que se haya detectado un uso irregular, el operador ferroviario no expedirá un nuevo abono asociado a ese titular para ningún origen-destino de media distancia en un plazo de 30 días desde la anulación.