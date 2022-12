Directivas aragonesas con amor al arte

Una veintena de aragonesas se ha formado en la segunda edición del Programa de Desarrollo para la dirección, dirigido a mujeres con alto potencia. 22 profesionales directivas y predirectivas de empresas privadas y entidades públicas a las que se ha preparado para asumir responsabilidades gerenciales. A lo largo del programa, impulsado por el Departamento de Economía del Gobierno de Aragón y la Escuela de Organización Industrial, las participantes han desarrollado habilidades como el trabajo en equipo, el liderazgo, la creatividad, la transformación digital, la experiencia operativa o dirección de márketing, entre otras.

Pero además de la formación, estas 22 mujeres, entre las que hay directoras de recursos humanos, CEO, directoras de proyectos, directoras de finanzas, directoras de ingenierías, han tenido que desarrollar un proyecto social y el elegido es el desarrollado por la ONG Believe in art, denominado #Pinturasquedanvida. Su objetivo es humanizar los paritorios de todos los hospitales aragoneses, dotándolos de color, algo en lo que tiene ya mucha experiencia la asociación aragonesa. Los primeros, los del hospital Clínico de Zaragoza, con una intervención que tiene un coste total de 10.000 euros.

Este principio se alinea con tres objetivos de Desarrollo Sostenible: Incrementar el bienestar de las personas y así mejorar la salud a través del arte; reconocer y valorar la etapa vital de maternidad; y lograr la cooperación por parte de la sociedad para alcanzar el objetivo, que no es otro que llenar de rojo, azul, amarillo y otros tonos los lugares que celebran los primeros minutos de vida de un bebé.

Espacios agradables

Decía la matrona Agnes Gereb, que el grado de desarrollo de una sociedad puede medirse viendo el modo en que la propia sociedad atiende los partos y nacimientos. Para muchas mujeres el parto es una experiencia salvaje que tiene como resultado la vida. Este proyecto quiere convertir esos espacios en lugares agradables –donde no tenga cabida la violencia obstétrica—y la mujer esté en el centro, como verdadera protagonista, ella y el bebé.

Believe in art es una asociación que busca convertir aquello que puede ser feo en bonito, centrándose sobre todo en intervenciones artísticas en espacios sanitarios, mayoritariamente en los infantiles. Han realizado ya más de 200 intervenciones murales y cuentan con más de 150 artistas voluntarios, como Harsa, Maiky Maik, Ferrer, Adiego Igloo, Cayo, etc, que han pintado en la fachada del Servet, en el San Jorge de Huesca o en el Royo Villanova.

Directivas y oenegé se unen para lograr una entrada en la vida más colorida. Pero para que esto sea una realidad deben recaudar fondos, que pueden aportar tanto empresas (entre 250 y 2.500 euros) como particulares y según la cantidad, habrá contrapartidas. Existe la colaboración estrella (250 euros), que incluye un diploma y ver el espacio; la colaboración luna (1.000) euros, con diploma, dos invitaciones y una entrevista para el blog del proyecto; y la colaboración cohete (2.500) que además de todo lo anterior, una visita al proyecto terminado y una lámina numerada y firmada del boceto. La donación puede realizarse por bizum (02577) o por transferencia bancaria (ES312100 16447 00200247810).