Luis 'el Oráculo': «Al pensar en el ascenso del Zaragoza me viene 2023 o 2026»

El joven vidente Luis el Oráculo, que reside en Zaragoza y tiene miles de seguidores en sus canales de TikTok y Youtube, se ha convertido en fenómeno viral después de pronosticar que el Gordo de Navidad será el número 20182, y de que este se agotara en pocos días tras su vaticinio.

¿Se esperaba tanta repercusión con su vaticinio sobre el ‘Gordo’ y lo rápido que se agotó?

Tanta no, la verdad. El vídeo lo grabé en septiembre y ya llegó a las 600.000 visitas (hoy supera el millón), pero se volvió a viralizar en octubre. El número lo vendían en Mollerusa y Valencia y me contaron que iban locos, saturados, incluso tuvieron que poner más teléfonos para vender. Y no solo de este número.

¿Qué había hecho para ganarse tanta credibilidad, ha acertado previsiones muy difíciles?

Algunas sí. Por ejemplo vi la erupción del volcán de La Palma seis meses antes, acerté la posición exacta de Chanel en Eurovisión –el péndulo marcó el tres– y la victoria demócrata en las elecciones de Estados Unidos; que ni sabía que se celebraban, y un amigo que vive allí me decía que estaba loco, porque se preveía que ganaran los republicanos con ventaja. Son muchas, en mi canal hay un vídeo, Videncias mundiales, que las recopila (lleva 2,4 millones de visitas). De momento he acertado todas, menos la Tercera Guerra Mundial, que predije que iba a estallar dentro de poco, si es que no lo ha hecho ya. Esperemos que en esto me equivoque.

Esperémoslo. ¿Cómo se dio cuenta de que tenía este don?

De pequeño tenía sueños digamos que premonitorios, veía cosas que luego se cumplían. Lo ocultaba porque me asustaba, pero al final la vida hace que lo reveles. Antes de la pandemia soñaba con médicos y mucha gente muriendo, y cuando vi que se cumplía ya me decidí a dedicarme a la videncia profesionalmente, y me formé para ello.

¿Cómo funciona, le vienen imágenes de repente, tiene que concentrarse en un tema...?

Depende, a veces cerrando los ojos y pensando en algo me viene, o si estoy cerca de alguien me llegan imágenes y las tengo que interpretar.

La pregunta es obvia, pero ¿si sabe el número por qué no lo compra?

El número me vino cuando me propuse no comprarlo. Esto hay que hacerlo desde el amor, para ayudar a la gente, no desde el ego.

¿Está preparado para mudarse si no acierta?

(Ríe) No tengo miedo, estoy muy tranquilo. La gente sabe cómo soy y que lo hago para ayudar. Además no soy el único que ha visto el número, aunque otros no como el Gordo. Yo confío en que saldrá.

¿Cuál es la consulta más extraña que le han planteado?

La más rara, no sabría decirlo. Últimamente, claro, me preguntan mucho por números. Sí ha habido directos de TikTok en los que he tenido videncias complicadas, como una chica en la que vi que estaba sufriendo malos tratos sin que ella me hubiera dicho nada, u otra mujer a la que de la misma forma percibí que había perdido un hijo.

Perdón por la frivolidad pero solo le pediré una predicción que interesa mucho en Zaragoza. ¿Cuándo volverá el Real Zaragoza a Primera?

No hago pronósticos de deportes para apuestas. Pero si pienso en el tema me vienen dos años, 2023 y 2026. No sé, es lo que me ha venido.