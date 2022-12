Más de un mes de espera para una cita presencial de Pediatría en Valdespartera

El servicio de Pediatría del centro de salud de Valdespartera, en Zaragoza, sigue sumido en una saturación asistencial debido al gran volumen de pacientes y la demora para conseguir cita presencial es, en estos momentos, de más de un mes. El 10 de enero de 2023 a las 15.40 horas, esa era ayer la primera fecha disponible para una familia del barrio que intentaba coger hora en la aplicación de Salud Informa. «No es normal. Lo hemos intentado también a través de la web y es la misma opción», decían.

Además, tampoco les era posible seleccionar ese 10 de enero porque, al superarse los 31 días y ser una cita médica tan tardía, no había opción de elegirla con tanta antelación. En el caso de optar por la consulta telefónica para Pediatría, el primer hueco disponible era para el 21 de diciembre.

La situación no es nueva, porque el centro de salud lleva meses arrastrando problemas en la atención pediátrica. De hecho, el Salud reforzó el personal hace unas semanas, tal y como contó este diario, y completó la plantilla de tarde con tres profesionales. A pesar de ello, la presión asistencial en un barrio con tanta población infantil no cesa y siguen las demoras en las citas.

Dada la alta transmisión, la situación de gran demanda entra dentro de lo normal. Lo que ya no comprenden las familias son las largas esperas y, al final, muchas optan por acudir al hospital Infantil, ya de por sí con sus urgencias saturadas.

Fuentes del Salud explicaron ayer que no se ha dado ninguna circunstancia excepcional y que la plantilla de Pediatría mantiene su refuerzo con dos personas por la tarde, que cubren dos bajas laborales, que se suman a una tercera profesional.

Numerosas reclamaciones

«Lo que no queremos es ir al hospital Infantil porque sabemos cómo está y no nos parece que la situación sea una urgencia. Lo que pasa que sí requerimos de una atención médica y si hasta dentro de un mes no hay cita, ¿qué hacemos?» se preguntaba esta familia afectada. Tampoco en el teléfono («que nunca cogen», dicen) tienen respuesta para poder conseguir antes una cita presencial. Al final, sobre todo si la dolencia del menor no cesa, la alternativa pasa por acudir al hospital.

Las demoras, que conllevan un malestar evidente entre la población, han derivado en que en los últimos meses se hayan puesto numerosas hojas de reclamaciones en el centro de salud por este motivo. De hecho, en noviembre se llegó a colocar un cartel en una de las puertas de Pediatría donde se alertaba de la falta de personal y se derivaban los casos directamente al Infantil.

A pesar de la incorporación de más profesionales al servicio para paliar esta situación, el problema sigue y es evidente que está muy centralizado en la atención pediátrica. En el caso de los adultos, la primera cita presencial que ofrecía ayer la aplicación de Salud Informa en Valdespartera era para el próximo miércoles, 14 de diciembre. Es decir, que en este sentido sí se cumple la orden del Salud de que las demoras en Atención Primaria no deberían superar los tres días para una cita con el médico.

El virus sincitial -que provoca la bronquiolitis- y la gripe son las dos patologías que más están afectando a los más pequeños en este primer otoño sin el uso obligatorio de la mascarilla.