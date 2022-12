Más de un centenar de personas se han concentrado a primera hora de la tarde en la plaza de España de Zaragoza–las manifestaciones se repitieron en diferentes provincias de toda España– para pedir la aprobación de la ley trans y solicitar que «no bloqueen ni politicen los derechos de las personas trans». Con Carmen Calvo no estamos salvo o Aquí está, la juventud trans fueron dos de los lemas más coreados, mientras que en las pancartas podía leerse Los niños al parque, no al juzgado o ¿Necesitas un permiso de un juez para ser quien eres? Mi hijo sí.

La concentración, convocada por los colectivos trans y LGTB, como FELGTBI+, Plataforma trans, Chrysallis, Triángulo, Cogam, No binaries, Kif kif, No es terapia, Terqueer, Cierzo, Somos, Towanda o Magenta, entre otros, sirvió para criticar que PSOE y Podemos «no se pongan de acuerdo» en una ley en la que partidos y colectivos trans «llevamos trabajando desde hace años», señaló Leticia Ojeda, técnica de Igualdad de la asociación Somos LGTB+ Aragón. Y sobre todo no entienden las enmiendas del PSOE. Lograr el visto bueno a la norma supondría la «despatologización», el fin de los bulos en redes sociales e incrementar «los derechos humanos de las personas trans y de las personas trans migrantes», remarcó Ojeda. Todos los participantes reclamaron que se apruebe esta ley sin enmiendas. Como Michael, Eizan, Álex o Marta, tres menores y un mayor de 18 años trans, que consideran que la norma «nos protege como menores» sin la necesidad de que un juez les diga lo que son. Además «nos da seguridad a la hora de salir a la calle», cuenta el primero, en cuyo DNI ya pone su nombre, lo que le da seguridad porque «imagínate que a la hora de viajar te ven a ti pero en tu documento tu nombre es el de una mujer», cuenta. Los cuatro se han sentido discriminados y la mayoría, pero no los cuatro, se han sentido apoyados por su familia. Tampoco Eva, Paulina, Hanna, Jairobi o Denise entienden el retraso de la aprobación de la ley trans. «Le están dando muchas vueltas», asegura la primera, que añade que «tenían que haberlo hablado antes y no disputarse el poder a ver quien gana» porque «lo están convirtiendo en un circo y a nosotras nos ponen como payasas». Las dos primeras son venezolanas y creen que les ayudaría a «tener un trabajo digno» que se les niega por esa diferencia entre su imagen y el nombre que marca su tarjeta de residencia. En el caso de la tarjeta sanitaria sí que les aparece su nombre porque Aragón «es una de las comunidades en las que se permite». Ellas vienen de «un país machista» –a Eva su madre la apoyó y su padre «no tanto»– y les llamó la atención al llegar a España que «los padres acompañaban a los hijos», dice Eva. Están a favorde que los menores puedan cambiarse el nombre porque desde muy pequeños cada uno conoce su identidad. En el caso de Teresa, miembro de Chrysalis, su hija «hizo la transición con tres años» y aunque el debate se ha centrado en los menores de 12 o 16 años, su pequeña «también tiene que estar arropada» porque «enseguida sufren». Manifiesto Activistas de diferentes colectivos fueron las encargadas de leer el manifiesto, en el que exigieron que «la ley trans y LGTBI no tenga recortes en los derechos de las infancias y adolescencias tras» y que «ponga a las personas trans migrantes en el centro para garantizar su ciudadanía de pleno derecho», ya que actualmente para solicitar el cambio de nombre tienen que dirigirse a las autoridades de su país para pedir un informe, cuando en muchas ocasiones han tenido que salir de él por cuestiones de identidad. Y eso es también lo que el PSOE quiere incluir en una de sus enmiendas Te puede interesar: Aragón Las Cortes tumban el propósito de Vox de derogar la ley Trans Critican además que el partido socialista haya presentado unas enmiendas «inaceptables» que llevan a los menores de 12 a 16 años a un «suplicio judicial» ya que es el juez el que determina su identidad. Además, pidieron el reconocimiento legal de las personas no binarias, exigieron la penalización de las terapias de conversión y también el odio en las redes, que está aumentando en los últimos años. Por eso, remarcaron que seguirán «en la lucha» por conseguir unos derechos, los mismos que tiene el resto de la sociedad.