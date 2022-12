¿A alguien le salen las cuentas para las elecciones de mayo?

Explica un experimentadísimo político aragonés que sirve de poco prestar atención a las encuestas a tantos meses de las elecciones. «En política todo puede cambiar en un día», dice. «¡En uno!», enfatiza. Claro que hay una base desde la que parten los análisis de situación. En este momento, por ejemplo, escorados a la izquierda ven la posición muy equilibrada entre el PP y el PSOE para ser la primera fuerza en las Cortes de Aragón tras las urnas de mayo, con firmes opciones de repetir multipartito. Al otro lado ven el asunto algo menos parejo, con los populares creciendo para ganar, que no para gobernar.

Las conclusiones de unos y otros son tan volubles como los sondeos, que un mes sitúan a los populares tres escaños por encima y al siguiente, por decir, pueden ubicar a ambas formaciones repartiéndose 48 de los 67 escaños. Esa cifra supone nada menos que un 70% del espacio parlamentario. Hasta 26 le han llegado a dar al PP en sus mejores previsiones. En el PSOE entonces estarían en torno a 21-22 diputados, aunque recientemente se les ha aupado de nuevo hasta 24.

El lugar de donde tienen que recoger los dos grandes camino del triunfo no es difícil adivinarlo. En el centro, que anda descentrado. Cs, el partido nacido para contrapesar el bipartidismo, está cada vez más cerca de firmar su defunción. El proceso de refundación que comenzó hace unos meses se les ha hecho tan largo y poco comprensible a sus simpatizantes que los últimos sondeos dan para certificar su desaparición del Parlamento aragonés y un sinfín de municipios.

No le ayudan, sin duda, las guerras de Madrid, donde Inés Arrimadas y Edmundo Bal se quieren cada vez menos, por decirlo así. Si la deriva sigue igual, si van a la asamblea de enero con uniforme de guerra, no parece posible que lleguen ni siquiera al 2% el número de votantes que le han concedido los últimos sondeos en la comunidad.

Guerras internas

2% es nada, es el fin, la aniquilación, la fundición de la refundación. Y parece inevitable. Las guerras internas no terminan, así que en la comunidad el resto miran con avidez los 110.517 votos que alcanzó la fuerza naranja en mayo de 2019 (16,7%). Ahí está el reto, el caladero en el que quieren pescar, sobre todo, las formaciones de derechas. Tampoco le hace ascos el PSOE, seguro de que puede captar a un buen número de votantes liberales. Ya cuenta, claro, con sumar los que hoy le suman a su izquierda: los de Podemos, que se mantendría en 5 escaños, y os de CHA, que parte de 3 pero va de subida.

La gran depresión de los centrismos hace que otros se froten las manos. Los críticos naranjas aún confían en que todo se rompa en los primeros compases del año y la refundación se convierta en reconstrucción, sin Arrimadas ni otras caras que perderán por el camino.

En Zaragoza, la ruptura es tal que hasta Carmen Herrarte repite sin rubor que Jorge_Azcón (PP) es su jefe, no su socio. La líder del Volveremos... (volveremos, sí) está fuera de Cs. Y la vicealcaldesa Sara Fernández firmó el manifiesto antiarrimadas junto a otros tres ediles. Queda de perfil Víctor Serrano, a quien debería de ser fácil echar el lazo por su pasado pepero. Del grupo de las Cortes hay poco que hablar. Está roto al menos en tres pedazos.

Así que por ahí va a pescar el PP, que, sin embargo, necesita más votantes que políticos naranjas. ¿Y de dónde más quiere sacar el grupo de Azcón? Pues del PAR. Se apoya en el farfullero proceso electoral de la formación de Arturo Aliaga, que mandó repetir un juez y podría derivar, congreso nuevo mediante, con Elena Allué al frente de los aragonesistas. Las cuentas se aclararían con ella al mando para los populares, que no solo quieren votos de ese lado sino también dirigentes –en este caso sí–. ¿Por qué? Necesitan territorio. Lo dijo esta semana Ana Alós, que admitió sin complejos que el PP está «tocando» a alcaldes del PAR y de otras formaciones.

«Quiero ser y compartir la casa común del centro», dijo el líder de Cs en Aragón no hace mucho desde el estrado de las Cortes. El guiño de Pérez Calvo era para el PAR. Pero Aliaga no entra por ese aro. Está cómodo con Lambán. Otra historia es la de sus críticos, que admiten haberse sentado con el PP «y con otros». Aunque no los nombran, son Cs vía oficial y Teruel (o Aragón) Existe, al que comúnmente dan entre 2 y 4 diputados pero que en algunas encuestas ha llegado a tener hasta 7. Con esa cifra y el diblo aritmético haciendo de las suyas podrían pedir hasta el cielo.

El papel de Aragón existe

Así, desde Teruel puede llegar el nuevo «clavico del abanico». No hace ascos a ningún bando, dice Guitarte, que ha puesto la línea roja justo a la izquierda de Vox. Y justo ahí descuadra una cuenta del PP: la de sumar lo suficiente con estas dos formaciones. Los ultraconservadores, ahora con 3, llegarían en su mejor previsión a 7 diputados.

De todos estos, por cierto, ninguno tiene el líder definido para las próximas elecciones. Si bien el PSOE, Podemos, CHA e IU ya han definido sus protagonistas para mayo, justo aquí donde se cuecen alianzas para tratar de tumbar a Lambán es donde nadie ha hecho oficial su candidato. Azcón, que llegará pronto, hace cuentas. Aún no le salen. «Si Pedro Sánchez sigue por el mismo camino, antes o después nos saldrán», concluye otro veteranísimo de la política zaragozana, que no es el mismo pero advierte igual: «Las cuentas en política valen 24 horas».