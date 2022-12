Aliaga envía una carta a Feijóo por la "agresividad" del PP de Aragón hacia el PAR

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha enviado una carta al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, donde alerta de que si continúa la "agresividad" por parte de la dirección regional del PP en Aragón, están "en riesgo" los acuerdos que mantienen ambas formaciones políticas y que les permiten gobernar en varios ayuntamientos y comarcas de la comunidad.

Así lo ha anunciado el también vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria en una entrevista en la Cadena SER Aragón, donde ha asegurado que Jorge Azcón "no está capacitado para dirigir el Gobierno de Aragón".

"Le he enviado una carta al señor Feijóo, el 5 diciembre, diciéndole lo que ha pasado. Lo mismo que le dije al señor Casado cuando me quitaban alcaldes: después no quieran ustedes pactar. A ver qué dice el presidente del PP porque yo no puedo estar luego a cualquier acuerdo o pacto si se mantiene este tono de agresividad contra mi persona, mis alcaldes y todo mi equipo", ha defendido Aliaga en la emisora de radio.

"Con la agresividad hacia mi persona y el PAR, apoyando al sector crítico, está poniendo el riesgo los acuerdos de cualquier tipo que puedan surgir. Ojo, hay acuerdos en algunas comarcas y acuerdos actuales. Las relaciones son de caballeros, no de tramposo y de estar todos los días insultándome", ha avisado Aliaga.

En una atención posterior a los medios de comunicación, el presidente del PAR ha recordado que han sido "muchos años de relaciones" entre el PAR y el PP. En esa misiva, asegura, le ha explicado la "situación compleja" por la que atraviesa el partido.

"Yo soy el presidente de un partido, que aunque sea pequeño tiene dignidad. Y como presidente le escribo la carta a otro presidente de un partido y que me conteste si quiere. Hay cuestiones que, dentro de la caballerosidad política, no caben", ha denunciado.

Pendientes de las cautelares

Por otro lado, el partido sigue pendiente del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza, que todavía no ha resuelto la solicitud de medidas cautelares por parte del sector crítico del PAR. El pasado lunes día 5 Xavier de Pedro reclamó medidas cautelares para garantizar la ejecución de la sentencia como respuesta a la convocatoria de un congreso extraordinario por parte de la Ejecutiva salida del congreso invalidado.

Aliaga ha aclarado hoy que están pendientes de la resolución del juzgado ya que estaba previsto que se convocara una nueva ejecutiva para nombrar a la comisión organizadora del congreso. Sin embargo, ahora la dirección está a la espera de la resolución y la nueva Ejecutiva no tiene fecha todavía.