Más de 7 millones de personas en España padecen dolor articular, unas molestias que pueden derivar en artrosis de rodilla. Hoy en día, gracias a los avances en medicina regenerativa, existe un tratamiento sencillo e indoloro para esta enfermedad sin necesidad de cirugía ni hospitalización.

La población mayor de 50 años es la más afectada por la artrosis de rodilla, con una mayor incidencia en las mujeres que en los hombres. Los deportes de impacto, como correr o esquiar, ahora que comienza la temporada de esquí en las estaciones invernales, contribuyen al deterioro de la articulación. La edad es uno de los factores que más influyen en la aparición de la artrosis de rodilla, junto con la obesidad y el sobrepeso. La genética también es importante, ya que hay personas más propensas que otras a padecer esta enfermedad.

¿Cómo se origina la artrosis de rodilla?

El dolor es el principal síntoma de la artrosis de rodilla. Este comienza de forma leve y aumenta con el paso del tiempo, ya que se trata de una enfermedad degenerativa. El dolor puede ir acompañado de rigidez en la articulación y dificultad en el movimiento.

También es posible notar un chasquido al flexionar la rodilla, y al realizar un esfuerzo importante, se puede producir un derrame interno que da lugar a una inflamación, con la sensación de tener algo dentro que molesta. En los grados más avanzados, la artrosis se convierte en una enfermedad incapacitante que obliga a guardar largos tiempos de reposo e impide hacer una vida normal.

¿Qué es la medicina regenerativa y cómo puede ayudarte?

Para aliviar el dolor de la artrosis de rodilla se recomienda la toma de analgésicos y antiinflamatorios que si bien tienen un efecto calmante no tratan las causas que lo producen. En los casos más graves, se hace necesario un implante de una prótesis en la articulación, lo que implica tener que pasar por el quirófano y una convalecencia larga.

"El tratamiento de la artrosis de rodilla con medicina regenerativa puede llegar a ser más eficaz que los tratamientos tradicionales ya que no solo se dirige a los síntomas sino a su origen. Además, se trata de un tratamiento no invasivo que no tiene efectos secundarios", explica el doctor Carlos Jarabo, director médico de Clínica Cres y especialista en medicina regenerativa.

Un tratamiento seguro y eficaz contra la artrosis

El doctor Jarabo asegura que "los tratamientos de medicina regenerativa para la artrosis de rodilla son seguros y eficaces, y en un número elevado de los casos logran detener la degeneración de la articulación". "Un diagnóstico temprano y la correcta aplicación de las terapias es vital para conseguir el mejor resultado", añade.

La técnica es muy sencilla y consiste en infiltrar en la rodilla material biológico del paciente (células o tejidos) mediante un sencillo procedimiento ambulatorio y con anestesia local. "No existe posibilidad de rechazo porque se trata del propio material genético del paciente. Además, no necesita reposo por lo que la recuperación es mucho más rápida que con las técnicas convencionales", indica el doctor Jarabo.

Otras aplicaciones de la medicina regenerativa

La rodilla es la articulación más tratada con este tipo de técnicas, seguida de la cadera, el hombro y el codo. Además de en lesiones articulares también se emplea en lesiones musculares y tendinosas, como la tendinitis de hombro.

La doctora Elena Guallar, de la Clínica Cres Zaragoza, asegura que "los resultados son muy positivos, consiguiendo reducir el dolor en hasta un 75%, revertir la infamación y recuperar el movimiento de la articulación".

"También en los casos donde la enfermedad está muy avanzada se consigue mejorar notablemente la calidad de vida del paciente, tratando el dolor crónico que padece", añade.

¿Cómo influye el peso en la artrosis de rodilla?

Para mejorar los resultados del tratamiento con medicina regenerativa, también se recomienda el control de peso, ya que este es uno de los factores con más influencia en la evolución de la artrosis de rodilla. En este sentido, la Clínica Cres de Zaragoza dispone de una unidad especializada en nutrición que elabora dietas personalizadas basada en estudios genéticos y del estilo de vida de cada paciente.

En el caso de la artrosis, la dieta incluye alimentos ricos en magnesio, colágeno y vitaminas, y con propiedades antinflamatorias y antioxidantes que ayudan a fortalecer las articulaciones.

