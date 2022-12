Un 91% de los economistas aragoneses cree que la inflación y los precios del gas y la energía no mejorarán en 2023. El 77% se muestra preocupado por los elevados niveles de deuda pública. Al 74% se le tuerce el gesto al pensar en losproblemas de suministros. Y el 69% piensa que es un problema la escasez de capital humano para impulsar el desarrollo empresarial. Así se deprende de la XI encuesta de coyuntura publicada del Colegio de Economistas de Aragón que este lunes han presentado el presidente de la organización, Javier Nieto, y el jefe del área de Estudios de la patronal CEOE Aragón José María García.

Las perspectivas del informe no son halagüeñas. "No hay que equivocarse con el lenguaje: la inflación no está bajando. Lo que está bajando es la pendiente de la curva, pero sigue en el 7%", ha advertido García. Por ello es una de las situaciones que más preocupan a los economistas, y por ende, las causas donde nace el problema de los sobrecostes. Los conflictos geopolíticos, encabezados por la guerra de Ucrania, la crisis alimentaria o las cada vez más complejas relaciones entre las grandes potencias internacionales sonla causa de la inestabilidad imperante en el ecosistema económico mundial.

De hecho, para los economistas de Aragón esos conflictos internacionales son ya más preocupantes que los problemas locales, que pasan "a un segundo plano", como el déficit en infraestructuras y comunicaciones o la falta de apoyo a la innovación y el desarrollo (I+D+i).

Valoración positiva de las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón

Además, los economistas valoran como positivas las medidas tomadas por el Gobierno de Aragón de manera general para paliar la compleja situación, otorgando notables al impulso de las plataformas logísticas y el apoyo a la internacionalización o aprobando las actuaciones para facilitar la instalación de nuevas empresas, el fomento de los clúster y las microempresas, el acceso a los fondos europeos Next Generation (una nota de 6,25 sobre 10), la simplificación de los trámites administrativos,la mejora de la intermediación financiera y las medidas de carácter tributario.

Los economistas piensan que las mejores medidas que podrían tomarse para revertir la difícil situación actual serían la mejora de la gestión de los fondos europeos, el diseño de una política de independencia energética, lograr ese ansiado pacto de rentaso construir un modelo basado en la mochila austríaca, es decir, regular un fondo de capitalización individual para sufragar los periodos tras despido. Además, los expertos también creen recomendable agilizar los pagos del sector público a sus proveedores, crear ayudas para compensar el coste energético o gestionar mejor la refinanciación de los créditos ICO.

En cualquier caso, la fiscalidad también es otro de los asuntos sobre el que los economistas reflexionan. Para el 83% habría que actuar sobre ingresos y gastos para reducir el déficit público y, como medidas tributarias concretas para la economía española, apuestan por la deflatación del IRPF, por la eliminación del impuesto de Patrimonio y por simplificar el de Sociedades, mientras suspenden que se aumente la recaudación por IVA, el nuevo impuesto a los ricos o una subida fiscal en Sociedades y Patrimonio.