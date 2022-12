Suena a invento de laboratorio con proyecciones impracticables, pero nada más lejos de la realidad. Muchos de los camiones que circulan por el corredor logístico del Ebro podrán sustituir el diésel por un biocombustible cuya base está en el aceite vegetal, grasas animales y residuos agrícolas y forestales y que supone una reducción de las emisiones de CO2 que alcanza el 90%. Se trata del aceite vegetal hidrogenado (HVO por sus siglas en inglés), un 'carburante verde' que cualquier camión, por antiguo que sea (y que esté impulsado por gasóleo), puede utilizar sin necesidad de modificaciones en sus motores.

"Hay suficientes residuos orgánicos en Europa para cubrir la demanda esperada de biocombustibles hasta 2050", aseguran desde Repsol

Los aceites se someten a un tratamiento químico que utiliza hidrógeno como catalizador, obteniendo de este modo un biocombustible de origen renovable muy similar al diésel en lo que se refiere a su composición química. Según ha puesto de manifiesto Pablo Segura, miembro del equipo de proyectos de la alianza por la logística europea Alice, el HVO se puede almacenar "hasta diez años" y al no contener oxígeno en su fórmula química se evita el oxidamiento de los tanques de gasóleo y no absorbe prácticamente agua, por lo que no genera microorganismos. "Además, el punto de ignición es muy alto, a 74º, por lo que es más seguro y tiene más potencia que el diésel", ha rematado Segura.

El uso de este propulsor y sus aplicaciones al transporte, que emite el 23% del dióxido de carbono mundial, ha protagonizado un seminario organizado por la III Cátedra Sesé de la Universidad de Zaragoza en el Edificio Paraninfo de Zaragoza, que ha sido inaugurada por José Antonio Mayoral, el rector de la Universidad de Zaragoza, y Marta Gastón, consejera de Economía del Ejecutivo autonómico. En Aragón, como nodo logístico del transporte por carretera y aeronáutico (con las plataformas logísticas yendo viento en popa y un aeropuerto asentado como el tercero que más carga mueve de España), la descarbonización del sector ha pasado de ser un reto a una necesidad.

De hecho, desde julio de este año se realiza en un proyecto piloto en el que participan el Grupo Sesé, Scania y Repsol (suministradora de combustible) y en el que se estudian los trayectos realizados por 10 camiones en distintos trayectos (desde la fábrica de SEAT en Martorell se han transportado mercancías a Lliria, Italia o Cartagena) para distintos clientes como la propia SEAT, Coca-Cola o Volkswagen. Los resultados arrojan una reducción de las emisiones de cerca del 90%, con un ligero consumo similar al del diésel. Este biocombustible también puede ser utilizado en la aviación y en los vehículos personales que funcionan con gasóleo, lo que facilita su uso.

Carlos Giner, director de la división de Transporte de Grupo Sesé ha señalado durante la presentación que “este proyecto es el claro ejemplo de cómo la colaboración entre los distintos actores de la cadena de suministro aporta soluciones innovadoras para la reducción de emisiones de CO2 y, por lo tanto, avanzar en la descarbonización de los procesos logísticos”.

Algunas incógnitas por resolver

No obstante, existen ciertas incógnitas con respecto a este biocombustible. La primera, el precio, muy volátil todavía y superior al del gasóleo. La segunda, la capacidad de producción de este biocombustible, pues se depende directamente de la agroindustria, la hostelería y los puntos limpios de las ciudades para obtener la materia prima. Además, el hecho de que no sea un combustible 100% verde ha provocado que se quede fuera del macroimpulso a base de subvenciones que la Unión Europea ha brindado al hidrógeno verde y el vehículo eléctrico.

Varios países europeos han impulsado este carburante verde con Noruega a la cabeza, y España no quiere quedarse fuera de la terna, a pesar de que todavía no cuenta con ninguna estación de servicio que suministre este biocombustible. Hay unas 600 repartidas por el viejo continente, y los primeros surtidores abiertos al público llegarán a la península Ibérica "durante los próximos meses", según explicó Óscar Sastrón, el gerente sénior de Estrategia Comercial de Combustibles Renovables de Repsol, que también aseguró que "hay suficientes residuos orgánicos en Europa para cubrir la demanda esperada de biocombustibles hasta 2050".

En cualquier caso, debe contarse de que el consumo de combustible no es lineal y que hay factores que elevan el gasto, como el piso rodado, el trayecto, la aerodinámica y sobre todo la forma de conducción. “Hay que controlar todos esos factores para poder reducir el consumo”, ha explicado Emilio Larrodé, director de la Cátedra Sesé de la Universidad de Zaragoza.

Roberto San Felipe, director comercial de camiones de Scania Ibérica, ha añadido que “este proyecto es una prueba más que demuestra que el HVO es una tecnología real y probada de muy rápida implementación en el mercado si se dan las condiciones adecuadas". "Los biocombustibles van a ser una pieza clave en la descarbonización del transporte en las próximas décadas cuando también aparezcan los combustibles sintéticos. El impacto que podría suponer en la descarbonización del transporte en España sería rotundo”, ha apuntado San Felipe.