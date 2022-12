Todavía no es oficial la fecha de reapertura del tramo entre Ayerbe y Plasencia del Monte en la línea de Canfranc pero ya es seguro que no será este viernes 16 de diciembre. El plazo dado hace un mes, cuando Adif, la empresa que está ejecutando las obras de renovación de las vías, se tendrá que ampliar porque no ha sido suficiente el margen dado para la finalización de las mismas y la puesta en servicio del trayecto que conecta Zaragoza y Huesca con la estación internacional en la localidad pirenaica.

Está previsto que en las próximas horas se dé a conocer el nuevo plazo que ahora depende exclusivamente de Adif y la contratista que está realizando estos trabajos, que suponen una inversión de más de 19 millones de euros para renovar por completo 20,7 kilómetros de vía. El Gobierno adjudica por 67 millones la modernización de dos tramos más de la línea de Canfranc Esto comportará que deberán continuar los transbordos por carretera para los usuarios de la línea de Canfranc, que actualmente deben cubrir en autobús el trayecto afectado por las obras. Aunque nadie esperaba cuando empezaron las obras, al final del pasado verano, que las afecciones durarán hasta el periodo navideño. El primer plazo cumplía a mediados de noviembre y tampoco pudo ser. Entonces se achacaban a la ralentización del suministro de determinados materiales esenciales los cambios en la planificación de la ejecución de las obras. Un retraso que, según explicó el propio Adif, afectaba a la entrega de materiales, en concreto de sujeciones y en el transporte del subbalasto, imprescindibles en la ejecución de la plataforma.