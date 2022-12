Transportes aclara que la eliminación de 151 paradas de bus no es definitiva en Aragón

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha asegurado tras conversar con la ministra de Transportes del Gobierno de España, Raquel Sánchez, que la eliminación de 151 paradas de autobús en Aragón era un "borrador" y que, en cualquier caso, la aplicación del nuevo mapa de transportes por carretera no entrará en vigor hasta 2024.

"He hablado con Raquel Sánchez y me ha aclarado que ayer no se decidió la supresión de 151 líneas de buses, sino un borrador para iniciar un debate para modernización del servicio de buses, que como pronto entraría de manera definitiva en 2024", ha manifestado Lambán, que ha querido "tranquilizar a la opinión pública aragonesa que puede estar desconcertada ante esta posibilidad".

Desde el Ejecutivo autonómico, ha señalado, se estima que unas 110 paradas queden cubiertas por el nuevo mapa concesional del transporte del Gobierno de Aragón. "Pelearemos con el ministerio por esas 40 líneas restantes", ha defendido Lambán.

No obstante, ha planteado el presidente que la financiación de esas 110 líneas "tiene que tener alguna ayuda por parte del ministerio, para avanzar en su cofinanciación".

El PP y CHA rechazan la supresión de paradas de bus

El presidente de Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín, ha trasladado su rechazo a la posible eliminación del servicio de autobús en 151 municipios aragoneses como consecuencia de la Ley de Movilidad Sostenible, que inicia ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de entrar en vigor el próximo año.

"Una vez más, nos encontramos con una ley hecha desde Madrid, con una visión centralista y olvidando por completo las necesidades del medio rural, que deja sin servicio a 134.502 aragoneses y aragonesas, obligando a las comunidades autónomas a hacerse cargo del mismo sin aportar una financiación extra", ha denunciado.

Palacín ha recordado que "las rutas de largo recorrido pasarán de largo y solo prestarán servicio en las tres capitales provinciales y en otros 16 municipios, por lo que buena parte de los aragoneses estarán condenados a hacer transbordos cuando se adjudiquen los contratos".

Desde el PP, Joaquín Juste ha denunciado que "la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible en Consejo de Ministros, que contempla la supresión de 151 paradas de autobús estatal en Aragón es un fracaso más del PSOE en políticas de despoblación".

Así lo ha señalado esta mañana el portavoz de Vertebración del PP en las Cortes, que ha criticado duramente que el Gobierno de Sánchez solo piense en "rentabilidad económica y en reducir los tiempos de viaje entre ciudades, sin tener en cuenta a los municipios del interior, obligando a los viajeros a desplazarse a las capitales de provincia o cabeceras de comarca para poder acceder a estas líneas".