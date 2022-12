Comienza un nuevo año y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN regresa con su Agenda Solidaria 2023, que se podrá adquirir por el precio simbólico de 1,95 euros junto al ejemplar del diario a partir del próximo 17 de diciembre. Este año, la recaudación obtenida con su venta irá destinada a la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (Asapme Aragón). La Agenda Solidaria 2023 cuenta con la colaboración de Fundación La Caixa y Caixabank.

Asapme Aragón es una entidad con 38 años de experiencia en la atención, rehabilitación e integración social de personas afectadas por depresión, ansiedad, esquizofrenia y otros problemas de salud mental. Esta asociación atiende a más de 1.200 personas, cuenta con 80 trabajadores e impulsa programas innovadores para su inclusión social y laboral. Además, divulga conocimientos a la población con el fin de ofrecer una imagen realista de las personas afectadas por problemas de salud mental y promover hábitos saludables que puedan contribuir a su bienestar emocional.

«Nos ha hecho mucha ilusión que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y La Caixa hayan pensado en Asapme como entidad beneficiaria de esta prestigiosa agenda que nos consta que es muy solicitada por la ciudadanía. En primer lugar porque es muy asequible, pero además tiene un contenido que permite recordar fechas memorables relacionadas con una causa social. Nos sentimos muy honrados», indica Ana López, médico y gerente de Asapme, quien añade, además, que «nos parece muy importante para nuestros pacientes porque son invisibles y porque de la salud mental se habla pero no se actúa».

Dar visibilidad a la salud mental

La agenda tiene distribución semanal y formato A5. Asapme es la entidad elegida este año por el diario para dar visibilidad a una enfermedad en un momento en el que «la salud mental está teniendo una difusión importante, pero necesita también que se hable con rigurosidad y contribuya a eliminar los prejuicios hacia las personas que tienen un trastorno mental grave», señala.

Desde Asapme apuntan que la salud mental puede confundirse con problemas que son más triviales y que aunque no dejan de tener sufrimiento (pena, tristeza, abatimiento, etc.) se pueden superar con «las capacidades innatas de resiliencia y voluntad de los seres humanos». Sin embargo, las enfermedades mentales tienen unas condiciones «que impiden que podamos salir adelante solos». «Dar visibilidad al trastorno mental grave nos ayuda a poder eliminar el miedo, los prejuicios y a pedir ayuda».

Asapme tiene por objeto promover la salud mental y el bienestar emocional en la población. En el ámbito de la atención social y sanitaria, su principal finalidad es conseguir la integración en la sociedad de las personas con enfermedad mental a través de un abordaje integral que implique, tanto a la persona afectada como a su entorno familiar.

Falta de inversión

López habla de «carencia histórica de inversión en prevención, promoción y tratamiento» de personas que tienen un problema de salud mental. «Esta brecha de recursos se ha hecho muy evidente durante la pandemia y pospandemia, pero se ha incrementado porque las necesidades de atención a la salud mental se han visto repercutidas de forma muy importante, aumentando no solo el número de casos sino también su gravedad», subraya. Desde Asapme hacen un llamamiento a las administraciones públicas para que «inviertan en salud mental».

Las crisis económicas, sociales y sanitarias tienen un efecto especialmente dramático en la salud mental de la juventud y, por ello, la atención psicológica se ha posicionado como una de las principales necesidades de este colectivo. La salud mental de la población infanto-juvenil atraviesa por un momento difícil. A pesar de la gran capacidad de menores y jóvenes para adaptarse al cambio y a las circunstancias, su estabilidad psicológica puede verse afectada ante ciertas condiciones, o bien aflorar problemas que hasta ese momento pasaban desapercibidas, aseguran desde la entidad.

Más casos en niños y jóvenes

Asapme Aragón ha constatado un incremento significativo de la demanda de atención psicológica en la infancia y la juventud durante los últimos años. No solo les preocupa el aumento en el número de casos entre menores de edad, sino también la gravedad de las consultas, con un incremento significativo en trastornos depresivos en población infantil que, en algunos casos extremos, ha ido acompañada de ideación suicida.

«Nos encontramos con cifras altísimas de problemas de salud mental en la infancia y adolescencia, así como de autolesiones en personas muy jóvenes. También de suicidios en las personas más jóvenes y más mayores». Para paliar esta situación en la población más vulnerable, Asapme ha creado el programa terapéutico Aire.

Este proyecto apela a la solidaridad de la ciudadanía para que esta crisis de la salud mental no deje a nadie atrás. Asapme ha puesto en marcha un servicio subvencionado al que pueden acogerse las familias que lo necesiten y que, por escasez de recursos, no puedan permitirse en este momento pagar la consulta psicológica de sus hijos o hijas. El objetivo es que el dinero no sea un obstáculo para la salud.

Apoyo y atención

Entre otros servicios y recursos, Asapme ofrece tratamiento y rehabilitación a personas con trastorno mental grave a través de un centro de día concertado con el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. También atiende a personas que reciben apoyo en su autonomía personal desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en las actividades de su vida diaria.

Asapme trabaja, además, en el Centro Penitenciario de Zuera, apoyando a personas con problemas de salud mental, y en la oficina de atención a víctimas de los juzgados de Zaragoza, Huesca y Teruel, atendiendo a víctimas de delitos, agresiones sexuales o violencia de género, y en programas de rehabilitación y de ocio en Jaca y Sabiñánigo. También proporciona cursos de formación a empresas en prevención de riesgos psicosociales, ya que la asociación ha detectado que «la pandemia ha hecho mella en la salud mental de los trabajadores». «La forma de trabajar de Asapme es buscar la máxima participación de las personas afectadas por problemas de salud mental y sus familias».

Una ilustración del artista Juan Carlos García Marco protagoniza la portada de la Agenda Solidaria 2023, con lo que además es un reconocimiento a su obra y a la labor del colectivo. «Es muy importante dar visibilidad al trabajo de un artista con problemas de salud mental. Contribuye a que se tenga una imagen no distorsionada sino realista de personas con muchas capacidades y a eliminar el estigma que se tiene hacia el colectivo», destaca la gerente de Asapme, Ana López.