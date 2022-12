Aliaga acusa a los críticos de "no dejarle trabajar" y les insta a recuperar "la normalidad política" en el partido

El juicio sobre el congreso del PAR sigue dando dolores de cabeza a los líderes del partido. La suspensión del congreso extraordinario de enero que el juez ha anunciado este viernes vuelve a golpear al partido de Aliaga, que se mantiene firme en sus consideraciones.

"La ejecutiva es válida, y la actual va a ser la que actúe", ha asegurado el presidente del Partido Aragonés, que ha detallado que su equipo "tiene la voluntad de cumplir la sentencia". Este ha sido el resumen de una intervención en la que Aliaga no ha dejado de insistir en que su deseo es "recuperar la normalidad política en el interior del partido" y poder seguir, tanto como miembro del ejecutivo autonómico como siendo el presidente del PAR, "por el bien de todos los aragoneses".

Acusaciones a los críticos

Y hasta ahí la reflexión respecto a sí mismo. Porque la diana estaba puesta en el sector crítico al que, sin nombrar explícitamente, el líder aragonesista no ha dejado de poner en entredicho.

"Nuestra voluntad de actuar es clara, lo que nadie sabe es la actitud del demandante", ha señalado Aliaga, que ha acusado al sector crítico de "jugar al escondite" y de "obstaculizar toda la vida política dentro del partido". "No hay voces integradoras en el otro lado, solo críticas y peticiones de que no estemos en el futuro del partido", ha criticado el presidente del PAR, que ha tendido la mano, al "estar abiertos a que se presente todo el que quiera".

Aliaga también ha acusado al otro sector de "judicializar" todo el proceso político. Unos acuerdos y una propuesta de congreso que fue "puramente política" y nunca "formal, porque faltaban las fechas y alguna que otra formalidad" que no ha llegado a buen puerto y que solo sucederá, por parte de Aliaga, "cuando la sentencia sea firme, que será cuando empecemos a actuar".

Sin dimisión pero con unas elecciones cercanas

Aunque el caos interno en el PAR invita a pensar solo en el presente, Aliaga ha dejado entrever que su mente también está en el mes de mayo, con la celebración de las elecciones autonómicas. "Ya estamos confeccionando las listas, pero es muy complicado trabajar en esta situación", ha lamentado el presidente de un partido que quiere volver cuanto antes "a la normalidad política".

Porque hasta que no se resuelva "esta maraña organizada contra el partido" será complicado, según Aliaga, recuperar la tan ansiada rutina perdida desde el juicio.

Una normalidad en la que seguro -o eso parece en estos momentos- estará el propio Arturo Aliaga. "¿Voy a dimitir porque lo pide un demandante?", ha preguntado en la rueda de prensa, antes de sacar su propia hoja de ruta que le acredita como líder del PAR: "He ganado un congreso, he ganado unas primarias, me mantengo en el Gobierno de Aragón, estoy en las Cortes...". Para Aliaga, la única forma de abandonar la cabeza del partido es con otras primarias: "Si me quiere fuera, que se presente al congreso con un proyecto para Aragón y que me gane".

Con muchos nervios, aunque con mucha confianza en sí mismo, Aliaga ha trazado la próxima línea de su facción en el PAR. Todo ello bajo el mantra de "que nos dejen ejecutar la sentencia, volver a trabajar y recuperar la normalidad política".