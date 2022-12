La Plataforma por unos comedores públicos de calidad de Aragón ha convocado este sábado una concentración –de 11.00 a 13.00 horas, en la plaza San Bruno de Zaragoza– que servirá para «visibilizar la importancia de los comedores» pero también para que todos los centros escolares «tengan su cocina propia, que los cocineros trabajen en unas condiciones dignas y reivindicar que tiene que mejorar la comida para que sea de calidad, saludable y sostenible», señalan desde la plataforma.

Señalan desde la plataforma que el Gobierno de Aragón «está dejando morir la gestión directa de nuestros comedores escolares» y que desde el inicio de curso «no ha habido ningún contacto de las instituciones con nosotros», por lo que ante la «comunicación cero, las familias estamos preocupadas». E insisten en que «a pesar de las buenas palabras y las fotos en campaña de este gobierno, vemos como se encadenan prórrogas (van tres años ya) que solo garantizan precariedad, no se construyen cocinas durante años, se caen los controles de salud y se rompe la comunicación para garantizar la mejora de los nuevos pliegos y nuevos modelos de contratación». Por eso, dicen: «No queremos gritar pero sí concienciar y no se nos escucha si no es estamos en la calle». insisten.

Con esta cita quieren apoyar también a las cocineras y cocineros que en los últimos meses también están protestando por "no extinguirse" y mantener sus trabajos, siendo los únicos empleados fijos discontinuos del departamento de Educación.

A la cita se unirán los ampas de los centros. En el CEIP Valdespartera este año los niños han decorado un árbol de los deseos, en el que se puede leer, entre otros lemas, Que se esfume el arroz caldoso del comedor, Deseo que me toque la lotería y que la comida del comedor sea mejor, Que la comida del comedor esté más rica o Ojalá vaya al comedor y haya comida buena.

Además, los participantes estarán dentro del mercado agroecológico ofreciendo patés hechos hechos con alimentos que forman parte del menú de algunos colegios, pero «deberían ser más». La protesta estará amenizada por la comparsa de cabezudos de la Antigua Química.