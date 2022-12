Colectivos y entidades sociales de Aragón claman por una reforma "integral" de la sanidad pública

Sanidad pública han sido las dos palabras que más se han escuchado y leído este sábado en la concentración convocada en Zaragoza por la Mesa Aragonesa de la Sanidad. Secundada por más de 500 personas, la petición de una atención "de calidad, sin esperas y sin privatizaciones" se ha hecho oír en una plaza de España abarrotada de pancartas de colectivos sociales, entidades vecinales, sindicatos y plataformas sanitarias. "El año acaba muy mal, jugándonos la sanidad pública, especialmente la Atención Primaria, que está deteriorada y dejada", decía a este diario Isabel Monserrat, presidenta de Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón.

"Después de la pandemia, la Administración ha puesto poco empeño en mejorar la situación con todo lo que se ha visto. Ha salvado la gestión del covid como ha podido, no decimos que no, pero tras la pandemia acabó todo. Se ha despedido gente en hospitales, en los centros de salud, se han tenido que hacer sustituciones. Al final, hay un malestar general y mucho abandono de la comunidad porque a la gente no le merece la pena trabajar en estas condiciones. Hace falta una reforma integral desde todas las perspectivas", señala Monserrat. "Antes trabajábamos mejor y con ilusión, pero se ha perdido en parte", indica.

Entre las reclamaciones, prácticamente todas ellas son sociales y en beneficio del paciente. "No puede haber una demora de 15 días para una cita y creemos que se debería garantizar que las demandas de atención no urgente se atiendan en menos de 48 horas", ha dicho. "La accesibilidad es abrir los centros de salud por las tardes, hasta las 20.00 horas y no poner barreras como la asistencia telefónica, donde se acaba por colgar por aburrimiento en la espera a ser atendido", han reclamado.

Otro "problema" para el que piden "solución" son las listas de espera, "que vienen derivadas en parte por las demoras en Primaria", ha indicado Monserrat. "Se contabilizan únicamente las quirúrgicas y desde el momento en el que se resuelve el trámite administrativo, pero de antes ya hay demora y nos vamos hasta casi los 2 años en muchas especialidades", ha indicado la portavoz. "La solución, para mi, no es hacer derivaciones a la privada con dinero público, sino poner a funcionar a los hospitales al 100%, mañana y tarde", ha propuesto.