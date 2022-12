Lambán rebaja la intensidad de sus críticas y el PP la redobla con Ranera

Poco más de cinco meses quedan para las elecciones autonómicas y municipales de 2023 y todo apunta a que se le va a hacer muy largo al ciudadano y a las instituciones a la vista de la intensidad que imprimen los principales partidos con vocación de ganar y gobernar en cada giro de tuerca que dan en lo orgánico. La proclamación del candidato conservador a la Presidencia de Aragón y actual alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, comenzó con un nivel de dureza en las críticas que parece estar contagiando a todos en el partido de derechas, hasta a quienes no tienen ninguna posibilidad de sucederle como candidato a la alcaldía en Zaragoza.

Mientras, en paralelo, el PSOE se mueve a dos velocidades: mientras en la plaza del Pilar entonan, desde el minuto uno, que el primer edil «ha traicionado» a la ciudad y la ha usado de trampolín para su carrera política personal, en el Pignatelli el presidente aragonés, Javier Lambán, ha rebajado un punto la intensidad y este sábado solo daba un pequeño latigazo refiriéndose a su rival en las urnas como «el candidato de Feijóo».

Bajada de revoluciones socialista a nivel autonómico contra Azcón y redoble de crudeza en las filas conservadoras contra la aspirante Lola Ranera a ocupar la alcaldía de Zaragoza, por el simple hecho de que ayer acudiera a Valencia para la presentación oficial de todos los candidatos municipales del PSOE en los principales feudos del país. Y por estar en un acto junto al secretario general de su partido, Pedro Sánchez, desde el PP la acusaban de «hacer de palmera» del también presidente del Gobierno en lugar de pasarle factura por todos los agravios a los que somete a la ciudad y a la comunidad.

Lo hacía el portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Alfonso Mendoza, sin mediar declaraciones previas de la concejala y antes incluso de saber qué diría Lambán en la Asamblea General de UAGA a la que asistió y, cómo no, era imprescindible preguntarle por su ya próximo rival oficial en las urnas para 2023. Este dijo que el anuncio «no ha sido ninguna sorpresa» y aseguró haberle felicitado «efusivamente y desearle lo mejor». «Aunque lo mejor para él no es necesariamente lo mejor para Aragón», apostilló. «Azcón está en su momento feliz y de eclosión festiva. No le voy a estropear su momento de ceremonia», zanjó.

Cruce de dardos

Mientras, Ranera, en Valencia, ajena a las declaraciones del concejal del PP en Zaragoza tampoco escondía su euforia y su confianza plena en «volver a gobernar Zaragoza» a partir del 28 de mayo de 2023, incluso se hacía fotos con Luis Felipe y Rosa López Juderías, candidatos a las alcaldías de Huesca y Teruel, respectivamente, antes de la puesta de largo junto a Sánchez. Aunque no olvidaba el discurso entonado el pasado viernes al conocerse el futuro de Azcón sobre el alcalde a la fuga que solo sigue los intereses personales y del partido, y no de la ciudad.

Dar la espalda a la ciudad y someterse a las órdenes del partido. Un discurso que ambos, PSOE y PP, comparten para cruzarse dardos. Órdenes de Feijóo y Génova o de Sánchez y Ferraz. Víctimas del sanchismo o de la ambición personal de quien da el paso a asaltar el Gobierno de Aragón en las urnas.

Pero la diferencia es el tono. En el caso del PP sí se aprecia una subida importante de la acritud en la crítica, rozando la descalificación al referirse a Ranera como «palmera» de Pedro Sánchez solo por ir al acto de presentación de candidatos municipales o acusarle de ser «franquicia» de Sánchez antes incluso de votar una moción sobre la polémica rebaja de penas a los delitos de sedición o malversación o por la ley del sí es sí. Y aún faltan cinco meses para votar...