Quedan todavía muchos meses de carrera electoral y Javier Lambán ha rebajado este sábado el tono en la batalla por la presidencia del Gobierno de Aragón tras dar ayer Jorge Azcón el paso oficial para presentarse como candidato del PP. El mandatario aragonés ha asegurado que "no ha sido ninguna sorpresa" la decisión anunciada por el todavía alcalde de Zaragoza, dado que Azcón es "el candidato de Feijóo" y en su discurso "se limitó a ratificar la decisión" del jefe de los 'populares'. "Lo que he hecho ha sido felicitarlo efusivamente y desearle lo mejor. Aunque lo mejor para él no es necesariamente lo mejor para Aragón, aunque sea esa otra cuestión", ha rematado el jefe de los socialistas aragoneses.

"Azcón está en su momento feliz y de eclosión festiva. No le voy a estropear su momento de ceremonia. Mi relación con Azcón ha sido siempre buena desde el punto de vista personal y respetuosa desde lo político", ha continuado Lambán en declaraciones a los medios en el congreso de UAGA, haciendo casi oídos sordos al duro discurso con el que ayer se presentó Azcón en sociedad como aspirante a dirigir el Ejecutivo aragonés. En dicho discurso, Azcón referenció en varias ocasiones a PSOE. El líder conservador habló del "fracaso socialista" y de "buscar la confrontación y emponzoñar" y les acusó de "hacer trampas antidemocráticas en sus propias formaciones políticas o comprar el voto con un absoluto descaro como hicieron en la alcaldía de Huesca". Azcón, candidato al Gobierno de Aragón: "Hasta Lambán me aconsejó que fuera a lo fácil" Sin embargo, hasta el 28 de mayo Lambán seguirá en el sillón de mando del edificio Pignatelli y Azcón en el despacho del ayuntamiento de Zaragoza. Y entre ambas instituciones quedan por cerrar asuntos claves para el futuro de la capital aragonesa, con una petición del consistorio de celebrar una reunión bilateral en enero que aún no ha obtenido respuesta de la DGA. "Hagan ustedes abstracción de los desencuentros puntuales que se van produciendo, pero lo cierto es que en los últimos siete años se han producido avances sustanciales en las relaciones institucionales entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, empezando por la ley de capitalidad y siguiendo por el incremento de recursos destinados, que ha pasado de ocho millones al año cuando gobernaba Rudi a 30 millones en la actualidad", ha afirmado Lambán. La DGA paga la deuda del tranvía de Zaragoza Esta semana, el Consejo de Gobierno aprobó el pago de 24,5 millones de euros al consistorio zaragozano para saldar la deuda del tranvía, un conflicto que se había enquistado desde hace más de una década. Sin embargo, ahora el ayuntamiento le reclama los intereses de demora, una decisión que Lambán ha encomendado a la Justicia. "Si los tribunales dicen que se los tenemos que pagar, se los pagaremos. Somos exquisitos cumplidores de nuestros compromisos. Dijimos que pagaríamos antes de final de año y lo hemos hecho antes de Navidad, justo para alegrarle su jornada festiva al alcalde de Zaragoza", ha dicho el presidente aragonés. Las peticiones "infructuosas" para esclarecer los asesinatos de Igor el Ruso El Senado ha rechazado una comisión de investigación sobre el caso de Igor el Ruso, quien asesinó al ganadero José Luis Iranzo y a los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero en Andorra hace justo ahora cinco años. Lambán "no tenía constancia" del fin de la investigación, aunque ha asegurado que ha intercedido con "gestiones al más alto nivel" que han resultado "absolutamente vanas e infructuosas". "Siempre me parecerá que queda pendiente un esclarecimiento de lo que pasó en aquellos días que derivó en la muerte de Iranzo y de dos guardias civiles. Tenemos una cuestión pendiente como país", ha concluido Lambán.