Jorge Azcón: "Aspiro a un Gobierno del PP en solitario, no con cinco partidos como Lambán"

¿Dar el paso a la política autonómica ha sido una decisión suya o de Feijóo?

Ha sido una decisión personal que he hablado con muchísima gente. Con los presidentes provinciales, con el comité de dirección, con mi equipo más estrecho. Y es una decisión que respalda Feijóo.

¿Tenía prisa por anunciarlo? Al final ha confirmado una noticia que él dio en una entrevista...

Son los plazos que dimos desde el principio. Dijimos que lo diríamos a finales de diciembre y antes de Navidad había que resolverlo. Es una decisión que, aunque pudiera estar tomada hace tiempo, definitivamente ha sido en los últimos días. El presidente del partido expresó su opinión, pero la decisión es mía. Si yo no hubiera querido dar el salto, no lo habría hecho.

Suele decir que lo que más le gusta es ser alcalde de Zaragoza, pero en su discurso dijo que «cumple con su deber» al afrontar este reto. ¿Le hubiera gustado más intentar revalidar la alcaldía?

(Duda) Ese no es… No es exactamente ese el debate. A mí me encanta ser alcalde de Zaragoza. Y no conozco a nadie que haya sido alcalde que luego haya tenido mayores responsabilidades que no le hayan encantado. No hay nada como la política municipal para tener contacto directo con los vecinos. Pero ahora hay un desafío mayor. Fui el alcalde que cambió 16 años seguidos de gobiernos de izquierdas en Zaragoza y ahora quiero ser quien finalice con 8 años del PSOE en Aragón.