Los médicos de Aragón: "Solo pedimos más tiempo en consulta. Hemos tocado fondo"

Pitos, pancartas, batas blancas, globos y hasta algún tambor. Todo le ha valido al personal médico este domingo para salir a la calle en Zaragoza a mostrar su malestar al Gobierno de Aragón por su gestión sanitaria, por las condiciones laborales, por la falta de tiempo en las consultas y por la sobresaturación de sus agendas.

Cientos de personas (más de mil, según los organizadores y unas 800 según la Policía) han recorrido el centro de la ciudad en una movilización, convocada por los sindicatos Fasamet y CesmAragón, que es la antesala de una huelga general en el sector a finales de enero de 2023 si el Departamento de Sanidad no atiende antes sus reivindicaciones. "Las negociaciones van lentas", ha dicho Merche Ortín, secretaria general de Cesm Aragón ,a pesar de que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, señalara el viernes que el documento de propuestas ya está definido y contempla "modificaciones ambiciosas"

Los participantes, han recorrido la marcha con carteles que decían El momento es ahora o nunca; Stop agendas infinitas; El paciente no es un número; Lo llamáis formación pero es explotación; Cuando habla Lambán sube el pan; En Pediatría no hay salas vacías o 10 minutos por pacientes, no más.

Desde el centro de salud de Valdespartera, en Zaragoza, un grupo profesionales ha llevado impresa la agenda de una mañana de consultas. "En actos médicos, que son citas presenciales, telefónicas, domicilios, urgencias, partes de baja y mucha burocracia, tenemos unos 50 o 60 pacientes diarios. Esa es la tónica habitual", decían.

"No hay sustituciones, asumimos las agendas de los compañeros, así que cuando vuelves la demora y el trabajo es mayor. Hablamos de agendas infinitas", señalaban. Eso sí, apuntaban que la situación "va por zonas" y no hay una homogeneización de la saturación. "Hay diferencia de carga de trabajo porque los recursos humanos están mal repartidos. Hay centros de salud donde trabaja a destajo y en otros, no", explicaban.

Estas médicas pensaban en el paciente, a quien consideran que no se le está dedicando el tiempo suficiente. "No darle tiempo en consulta empeora también el diagnóstico y lejos de ayudarles, podemos ser un peligro", aseguraban. Asimismo, recalcaban que hace falta "una buena educación en salud" entre la población para poder hacer "un buen uso" de los recursos. "Las tres hemos sufrido agresiones. Hay un malestar instalado por las demoras que en ocasiones pagamos nosotros. Te perjudica a la hora de ejercer el trabajo", añadían.

"Nos sentimos unos esclavos"

Las condiciones laborales tampoco son favorables, dicen. "No son dignas. Somos esclavos del trabajo, de cumplir con las agendas a costa de no parar, de llegar a todo y nos sentimos maltratados", indicaban. "La carga laboral debería bajar o repartirse mejor porque no es sano, no da calidad y no es seguro", decían estas profesionales de Valdespartera.

Desde el centro de salud de San Pablo, una de sus médicas explicaba a este diario que llega "todos los días" 20 minutos antes de las 8.00 horas para organizar todo "y poder llegar a todo", decía. "Me organizo, veo qué pacientes tengo, patologías, qué domicilio hay y, a algunos, incluso les llamo antes de tiempo. Como tal, hablamos de 35 pacientes. El problema es que después vienen situaciones sobrevenidas, partes de baja que tenemos que hacer, urgencias o pacientes que, tras hablar con ellos por teléfono, les tienes que ver presencialmente. También citas de los compañeros que están de baja. Al final, te plantas entre los 45 y 50 pacientes diarios".

Esta forma de trabajar la califican como "medicina de supervivencia" porque no hay tiempo. "No es la vocación de la Atención Primaria ni del médico de familia, que necesita sosiego para atender al paciente y esto también evita un error médico, que de esta manera es más fácil de cometer. Esto ya pasaba antes de la pandemia", indicaban estas profesionales de San Pablo.

Hablaban también de que la carga "no es la misma" que la de un médico especialista, que se centra "en un solo problema". "Nosotros damos una atención general, tenemos en cuenta un proceso, un contexto y puede surgir algo al final que te dé respuesta a lo que le está pasando al paciente. No tenemos un posible problema, podemos tener varios y eso no se ve en 5 minutos", indicaban.

"La relación médico-paciente se ha deteriorado porque no es larga en el tiempo. Los contratos no son estables y eso hace que no haya longitudinalidad , es decir, que no haya un seguimiento al paciente por parte de un mismo médico durante un largo tiempo. Hay estudios que dicen que si eso se cumple, se reduce la mortalidad", explicaban estas médicas de San Pablo.

La puerta de entrada

La Atención Primaria, que es la puerta de entrada al sistema, está siendo también "rechazada" por la gente joven. "La ven con miedo. Los residentes piensan que cómo van a trabajar en este nivel asistencial tal y como está, con las condiciones que hay y los contratos precarios. Al final, sabes que con cruzar los Pirineos vas a comprar mejor y vas a trabajar mejor. No se lo piensan y lo hacen", señalaban.

Entre las diez propuestas que plantean los sindicatos para paliar los problemas de la Atención Primaria son: tener agendas limitadas a un máximo de 35 pacientes al día para ofrecer una asistencia de calidad; garantizar los descansos y la conciliación de la vida familiar; mejorar la seguridad ante los repetidos casos de agresiones sanitarias; impulsar la docencia MIR; mejorar las condiciones laborales y retributivas, con contratos atractivos y duraderos e incentivos a los médicos rurales; aumentar el presupuesto, con gastos finalistas para la Atención Primaria; y crear una gerencia única para gestionarlos.