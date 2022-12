"Es prioritario que la población tenga conocimientos sobre salud mental"

El libro Los enigmas del cuerpo humano, escrito por el doctor Víctor Vidal y editado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ya puede adquirirse en distintos puntos de venta en Aragón, tanto quioscos como librerías, y en la tienda online del diario (httpd://tienda.elperiodicodearagon.com) a un precio de 15 euros. Se trata de un libro didáctico y divulgativo en el que se exponen de una manera gráfica y visual numerosas enfermedades y misterios del cuerpo humano que siguen sin tener respuesta.

La publicación fue presentada en un acto celebrado en Madrid el pasado 13 de diciembre en el que se contó con las intervenciones de la periodista Rosa Villacastín, el doctor Víctor Vidal y el director de este mismo medio, Nicolás Espada. Mañana lunes 19 de diciembre se llevará a cabo la presentación en la capital aragonesa, en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja, a las 19.00 horas. En esta ocasión, se contará con la participación de la periodista Maricruz Soriano, autora del prólogo del libro, de nuevo junto al doctor Vidal y el director del diario. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Con el objetivo de adelantar parte del contenido del libro, el doctor Vidal ha compartido algunas de las ideas principales del mismo.

-El libro es una recopilación de artículos publicados en El Periódico de Aragón desde 2019, ¿cómo surge la idea de unirlos en un solo ejemplar?

-Surge de la voluntad de reunir las mejores maquetaciones publicadas, las que mejor se entienden, para que la población conozca de una forma sencilla las enfermedades mentales. Asimismo, eran muchos los lectores que demandaban una publicación de este tipo que englobara los artículos más interesantes. El propósito principal es mejorar nuestra calidad de vida dando una pequeña formación a través de ilustraciones e imágenes, además de texto.

-Ha estructurado el libro en cinco bloques: cerebro, hormonas, virus y bacterias, enfermedades bucodentales y enfermedades oculares, ¿por qué estos temas en concreto?

-Comenzamos por el cerebro porque la vida surge del mismo, después fuimos desarrollando la información sobre otras partes del cuerpo. Los principales enigmas del ser humano se encuentran en el cerebro, está todo conectado. Una de las relaciones comentadas en el libro es la de las hormonas y el sueño, por ejemplo.

-¿Qué puede adelantar del apartado de virus y bacterias?

La reciente crisis sanitaria ha dejado en evidencia que debemos conocer la historia de las epidemias antiguas y las que nos quedan por conocer. Quisimos introducir esa sección para que los lectores pudieran descubrir de primera mano los virus y bacterias que han sido causantes de las grandes epidemias en el mundo.

-También hace una aproximación a las enfermedades bucodentales, ¿cuáles son las más frecuentes en el ser humano?

-Suelen tratarse de aftas o llagas y, en cuanto a los dientes, las caries, que además tienen mucha relación con el estrés, que viene provocado a su vez por la hormona del cortisol. La segunda causa de la aparición de caries es el estrés, que aumenta la acidez y disminuye la salivación. En los últimos años se han descubierto más casos de caries debido a que mayor población sufre altos niveles de estrés.

-La intención de este libro es ofrecer un manual divulgativo sobre salud mental, ¿cierto?

-Cuantas más personas entiendan sobre este tema, mejor. Es un libro para todos los sesgos de edad, muy fácil y ameno. Es prioritario que la población disponga de unos conocimientos básicos de salud mental, qué factores intervienen y con qué medidas de prevención contamos. Cuanto más conocimiento tengamos, mejor podremos diagnosticar tempranamente las enfermedades. Muchas enfermedades detectadas a tiempo evolucionan muchísimo mejor que si las descubrimos al final de su proceso. Por ejemplo, se trata el tema de la depresión, sobre cómo detectarla y los mecanismos con los que contamos para combatirla.

-Se trata de una enfermedad que va en alza, ¿no es así?

-Nos encontramos con datos alarmantes. En España se producen hasta 4.000 muertes al año por suicidio, a nivel global son 800.000 los suicidios registrados anualmente. Se trata de cifras muy alarmantes y contra las que hay que actuar de inmediato, apostando, primero por la prevención y, segundo, por una detección temprana.

-Usted es experto en temas de estrés, ¿cómo afecta a nuestra salud? ¿puede derivar en otras enfermedades?

-Afecta de forma directa porque aumenta la hormona del cortisol provocando una reacción inflamatoria global que pone en jaque a todos los sistemas de nuestro cuerpo. La consecuencia es fatal porque puede agravar las enfermedades que ya tenemos e incluso desarrolla otras nuevas, provocando problemas gastrointestinales, cardíacos o cerebrales, entre otros.

-¿De qué forma se puede combatir el estrés?

-La oxitocina es una hormona que contrarresta los efectos negativos del estrés, además de controlar la ansiedad, disminuir la tensión arterial, reducir la sensibilidad al dolor o aumentar la confianza entre las personas, entre muchos otros beneficios. Podemos favorecer la producción de esta hormona a través de alimentos como el chocolate o mediante acciones que nuestro cuerpo reconozca como placenteras, como una buena carcajada o un abrazo. Esta en nuestra mano ayudar al cuerpo a luchar contra el estrés.

-El descanso es fundamental, es clave para mejorar la vida de las personas. Las hormonas como la melatonina y la orexina nos ayudan al inicio del sueño. Es imperativo también que durmamos una cantidad adecuada de horas, lo aconsejable es entre 6 horas y media y 8, y en una posición adecuada. Lo recomendable es boca arriba o de lado. El sueño que no es reparador no ayuda en absoluto, porque no descansamos físicamente y nuestro cerebro no termina de desconectar. Un estudio revela que cada hora que reducimos la duración del sueño disminuye gradualmente nuestro rendimiento cognitivo global y, además, está relacionado con el envejecimiento. Si queremos envejecer mejor tenemos que recuperar el sueño y descansar por las noches. Aunque hay que tener en cuenta que el sueño prolongado también es negativo, porque afecta a la concentración y a la correcta actividad del cerebro.

-Por último, su libro se titula ‘Los enigmas del cuerpo humano’, ¿cuál diría usted que es el mayor enigma sin resolver?

-El cerebro es el gran desconocido, sabemos muy poquito sobre él. Nos queda mucho por averiguar y descubrir sobre la parte emocional e inconsciente