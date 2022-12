"Me parece lamentable que un partido como el PP tenga entre sus objetivos liquidar a Cs o el PAR?

¿Llegará Ciudadanos vivo a mayo?

Sí llegará vivo porque el espacio que Cs defiende existe. No solo existe sino que cada vez van a ser más los ciudadanos que quieran huir de la polarización, de la discrepancia permanente, de la bronca política. Es un proyecto de centralidad, de sensatez y pacto.

El proyecto está claro cuál es, pero la imagen de fractura en el partido no ayuda.

Diferencio entre el espacio y el proyecto político. ¿Llegará Cs, me pregunta? Pero es que el Cs que llegará a las elecciones va a ser totalmente diferente. Vamos a una refundación que culmina en enero. Pero ahí no acaba, ahí empieza la reconstrucción del partido. Sabiendo que existe ese espacio y que hay una parte de la sociedad que ha perdido la confianza en Cs, lo que hay que hacer es recuperarla y demostrar que puede ser un partido útil, capaz de poner sensatez en esta locura en la que estamos inmersos.

¿No irán muy justos de tiempo?

Esto no es una contrarreloj. La cita electoral es la de mayo y tenemos que ser conscientes de que vamos a obtener un resultado que nada va a tener que ver con el que tuvimos en 2019. Pero, aun así, eso no acabará allí. La reconstrucción de ese proyecto que dé voz a ese espacio de centro político que tan bien le ha sentado a Aragón va a llevar tiempo reconstruirlo. No olvidamos que hay mucha gente que se siente representada por una ideología liberal, pero no por una conservadora o socialdemócrata que en algún caso se convierte en izquierda radical.

La última grieta que se ha abierto en su formación a nivel nacional, entre Inés Arrimadas y Edmundo Bal, ¿en qué lado le deja?

Lo de menos es mi situación personal.

No es lo de menos en Aragón.

Lo que ha pasado me ha sorprendido, debo reconocerlo. Y creo que Edmundo Bal se equivoca. Puede tener una serie de aspiraciones personales y es humano, pero este es el momento de trabajar y de estar más unidos que nunca. Hay que buscar una lista de unidad que represente el sentir de todo el partido. Edmundo ha dado un paso al frente y hay que respetarlo, no queda otra, pero se ha equivocado totalmente en las formas.

¿Cómo puede afectar esa fisura a la comunidad?

Si Inés Arrimadas no hubiese tenido la intervención magistral que tuvo este jueves en el Congreso, le admitiría que nos está afectando. Pero no es así. Además, no son problemas que no hayan tenido otros partidos en procesos preasamblearios. Lo que pasa es que nosotros hemos pasado de tocar el cielo a estar casi en el sumidero y eso llama más la atención. Lo que me preocuparía es que tuviéramos una inactividad institucional, pero no es así. Dicho esto, ojalá recapacite Edmundo y podamos tener esa lista de unidad. Si llegamos con ella al congreso de enero, pelillos a la mar y a trabajar.

¿En esa lista de unidad se podría incorporar SomosCs (ala crítica del partido)?

No hay líneas rojas. Si hay gente que ha pensado que las cosas se podían haber hecho mejor, es el momento de hablarlo.

Pero SomosCs lo primero que pidió fue la salida de Arrimadas.

Sí, pero lo hizo en un momento en el que Inés ya había dicho que se iba a someter al deseo de los afiliados. Lo que pasa es que SomosCs quería que se produjese de forma inmediata, pero la solución no era quitar uno y poner otro sin debatir propuestas e ideas. Es más, haber convocado un proceso asambleario justo después del resultados nefasto de Andalucía habría supuesto casi la muerte súbita de Cs. Y ese es un escenario en el que algunos se habrían sentido especialmente cómodos. Hay gente que ha puesto todo su empeño en que Cs desaparezca, en que no haya una papeleta naranja en las elecciones de mayo.

Se entiende que desde dentro del partido...

Sí, sí, hay que reconocerlo así.

¿Por conveniencia personal?

En SomosCs hay mucha gente que se ha asomado a esa plataforma con la mejor voluntad, pero hay otra gente con otros intereses que con el paso del tiempo veremos dónde llegan. Pero hay quien sabe muy bien cómo funcionan los partidos y que sabe que promover asambleas exprés puede ser destructivo, letal. Y lo hicieron.

¿Cree que buscan tener vía libre para cambiarse de siglas sin que se les señale como traidores?

Lo está diciendo usted, no yo. Pero sí, algún caso puede existir y así se puede pensar por cómo han hecho las cosas. De la aparición de SomosCs nos enteramos leyendo el periódico, por ejemplo. Y eso no ayuda, menos si antes no se han intentado arreglar las cosas en clave interna. Y no acuso a nadie, eh.

¿Aún caben todos?

Estamos buscando una lista en la que no se excluya a nadie como punto de partida. Queremos que sea un debate de ideas y personas, no tanto de propuestas. Lo que más llamó la atención de SomosCs fue el manifiesto infumable que hicieron y que algunos firmantes me confesaron que ni lo habían leído. Si estamos haciendo un proceso de refundación, ¿de verdad hace falta arreglarlo todo en un mes? Ahí hubo de todo. Muchos tenían la mejor intención, otros a la desesperada y otros creyendo que era un buen momento para liberarse de cualquier compromiso con Cs. Llegamos a esa conclusión al saber que seguían adelante con esas iniciativas sabiendo el daño que pueden hacer.

Tenían una petición legítima, que era contar con el censo de afiliados.

Esto es un partido político, no una asociación de amigos. Es decir, es una entidad de derecho en la que hay procedimientos. En el momento en el que ya se había dicho que iba a haber una asamblea, no tenía ningún sentido exigir el censo.

"Las formas en que se hacen las cosas también tienen mucho que ver con el fondo. Los focos se han ido apagando en Asturias y Alicante. Y en Aragón yo me enteré por la prensa. No habría sido tan difícil hablar conmigo, digo yo, y buscar una solución"

Querían saber si llegaban a un tercio del total con sus firmas y convocar el congreso.

Lo podían haber hecho igual presentando las firmas y preguntando si eran las suficientes. No era seria la manera de hacerla, era una carrera contrarreloj para forzar esa asamblea. Las formas en que se hacen las cosas también tienen mucho que ver con el fondo. Los focos se han ido apagando en Asturias y Alicante. Y en Aragón yo me enteré por la prensa. No habría sido tan difícil hablar conmigo, digo yo, y buscar una solución.

¿Qué relación mantiene con los diputados de las Cortes que firmaron el manifiesto?

Cordial. Antes de venir aquí no nos conocíamos y ahora hemos hecho más relación con unos que con otros. Hablo con ellos, no existe esa situación de no hablarnos.

En un momento dado se quejaron de que no se les dejaba participar en los plenos.

Si eso fuese así, lo normal es que lo hubieran dicho a mí. Y ninguno me dijo nada. En las reuniones de dirección de grupo está presente Jara Bernués y nunca preguntó por qué no entraba una u otra cosa.

División sí que hay, debe admitirlo. No es normal, por ejemplo, que en los plenos no se aplaudan sus intervenciones. Aún más en estos días en las que a algunos les falta patalear cuando acaba su líder. A usted unos le aplauden y otros no.

No le doy la importancia que se le da desde fuera ni voy a juzgar esa actitud. Serán ellos quienes tienen que explicar por qué lo hacen y, en cualquier caso, no es algo que me quite el sueño ni mucho menos.

¿Mantienen algún diálogo enfocado a esa lista de unidad de la que hablaba antes?

Estoy abierto a cualquier propuesta. Hasta ahora no ha habido una interacción porque no la hay en origen. Pero yo sigo pendiente de sacar adelante iniciativas y no de ver si el que tengo al lado me aplaude o no.

"La labor de mis compañeros en el ayuntamiento no ha tenido la proyección suficiente, pero tampoco ha habido ni una sola sombra de corrupción pese a ser el alcalde del PP. Ya es algo. Allí donde está Cs no hay corrupción"

¿Cree que algunos concejales del ayuntamiento de Zaragoza se identifican con el PP?

Forman parte de un equipo de Gobierno y ahí no es fácil ser el partido minoritario. Aunque me habría gustado que esa coalición en la que solo hay dos concejales de diferencia hubiese sido de dos fuerzas principales. Es decir, que no hubiese un intento por parte de una de las fuerzas de tapar a la otra como si fuera subordinada. La labor de mis compañeros en el ayuntamiento no ha tenido la proyección suficiente, pero tampoco ha habido ni una sola sombra de corrupción pese a ser el alcalde del PP. Ya es algo. Allí donde está Cs no hay corrupción, y eso es importante a la hora de reivindicar estar en las instituciones y se ve en los datos.

¿A qué datos se refiere?

Quiero recordar que en Castilla y León, lo primero que hicieron en cuanto salió Cs fue cargarse la ley de transparencia, una cosa que nosotros habíamos exigido. No son detalles tontos, como no lo es que no les hayan dejado a mis compañeros tener la proyección que merecían en el ayuntamiento, entre otras cosas porque el PP ha hecho todo lo posible para que no la tuvieran. No conozco ninguna coalición de Gobierno en la que uno de los dos socios abogue durante la legislatura por conseguir que tu socio muera definitivamente. Me parece una cosa tremenda, eso solo es posible en un partido que tiene la corrupción institucionalizada.

¿Lo que busca el PP es la absorción de Cs?

Es evidente. El PP quiere que nosotros no estemos en la próxima cita electoral y ya no lo disimulan. No están captando a nuestra gente porque la necesiten sino por su maniobra de desestabilización total para intentar que esto implosione definitivamente y no tenernos como competidor en las urnas. Me parece lamentable que un partido como el PP tenga entre sus objetivos liquidar a Cs o el PAR para que no vayan a las próximas elecciones. Si su objetivo es que todos nuestros votantes se vayan con ellos, no lo van a conseguir.

¿Está seguro entonces de que habrá papeleta de Cs?

Garantizo que Cs estará en mayo en las urnas, y esto no es una cuestión de fe sino de dinero. Y el dinero lo tenemos porque hemos llevado una contabilidad muy saneada. Tenemos músculo y capacidad para hacer las candidaturas que tengamos que hacer. Cuando para ganar unas elecciones necesitas echar del tablero a otros partidos, lo único que demuestras es que te faltan ideas y propuestas ilusionantes.

"A Carmen Herrarte le agradezco la valentía que tuvo para decir que este no es su partido o que quería ir en otra dirección. Pero después debía haber sido coherente y devolver su acta. Porque tú no estás ahí por ser Carmen Herrarte sino porque te puso Cs"

En esa relación de fuerzas de la coalición en Zaragoza ha habido concejales como Carmen Herrarte que hablan de Azcón como su jefe en lugar de su socio y ya han anunciado que se desmarcan del proyecto de Cs.

A Carmen Herrarte le agradezco la valentía que tuvo para decir que este no es su partido, que quería ir en otra dirección o que solo reconocía como jefe a Jorge Azcón. Pero después debía haber sido coherente y haber devuelto su acta. Porque tú no estás ahí por ser Carmen Herrarte sino porque te puso Cs. Si no te sientes identificada con un partido, lo normal es no seguir en él. Entregas tu acta y te vas. La única persona que salió a recordar públicamente que su jefe era Daniel Pérez fue Lola Ranera. El señor Azcón no dijo nada, con lo cual le parece bien que eso sea así.

¿Cree que la mejor candidata de Cs para Zaragoza es Sara Fernández, posicionada con los críticos?

Cuando digo que antes del interés de las personas está el del partido y que antes del interés del partido están las personas a las que servimos, me refiero a que si Sara Fernández o Carmen Herrarte han hecho una buena gestión, que la han hecho, por una discrepancia interna o un calentón no podemos privar a los zaragozanos de esa buena gestión. Si Carmen Herrarte cambiara de opinión, me tomo un café con ella y los que haga falta.

Una cosa es lo que le gustaría y otra lo que vaya a pasar.

Tonto no soy. Los indicios me hacen pensar que eso no va a ocurrir. Pero no quiero que nadie piense que si Carmen Herrarte u otro toma otro camino es porque su partido les haya abocado a ello a modo de represalia.

¿Cree que Víctor Serrano seguirá en Cs?

No tengo por qué pensar lo contrario. Llegó como independiente igual que yo y en un momento de máxima debilidad se afilió a Cs. No estoy legitimado para hablar en nombre de nadie, pero estoy convencido de que no hará nada para perjudicar a Cs.

¿Espera muchas fugas?

En este proyecto político los mercenarios de la política no caben. Cuanto antes se larguen, mejor. Lo que el partido de los liberales españoles necesita ahora mismo es músculo, la grasa sobra. Más claro no puedo ser.

¿Hay muchos mercenarios?

Algunos están saliendo. Hay quien ha venido con unos principios que tienen una base muy flojita. Han venido a unas siglas con unos planteamientos liberales de entender la política como una forma de regenerar las instituciones y que de un día para otro se levante conservador. Uno puede cambiar de opinión pero no de principios, y menos a determinadas edades.

¿Habrá primarias en Zaragoza?

Ahora mismo no tendría por qué haber habido, pero con los nuevos estatutos, si se aprueban, podría haberlas. Cuando digo que Sara es la candidata ideal es una opinión personal. Pero si ella no se ve, eso se respeta. Soy muy respetuoso en ese sentido y en ningún caso se me ocurrió hacer una designación directa.

¿Y en Aragón?

Habrá primarias en la comunidad, no hay ningún cambio en ese sentido.

"Mi predisposición es absoluta, aunque eso es algo que no depende solamente de mí. Lo que sí le puedo asegurar es que no iré en ninguna lista que no sea la de Cs, cosa que otros no sé si pueden decir. Y tampoco seré un candidato a la fuerza"

¿Tiene pensado presentarse?

Mi predisposición es absoluta, aunque eso es algo que no depende solamente de mí. Lo que sí le puedo asegurar es que no iré en ninguna lista que no sea la de Cs. Yo soy leal a mis principios y al partido que me puso donde estoy. No sé qué harán otros, pero yo no estoy en venta. Y tampoco seré un candidato a la fuerza, empujado desde Madrid. Azcón no busca talento en Cs. Solo intenta desestabilizar al partido que le confió la alcaldía de Zaragoza, a pesar de haber perdido las elecciones con el peor resultado de su historia. El PP prefiere destruir a un rival y posible aliado, en lugar de medirse limpiamente con él, en el debate de las ideas y propuestas.

¿Espera que haya más listas a parte de la suya en las primarias?

Sería legítimo, claro. Es más, si hay otras candidaturas bien armadas, yo sería el primero en dar un paso a un lado. De momento, es un paso al frente porque, además, estoy preocupado por que las Cortes puedan quedarse sin ninguna fuerza del centro. El PAR y Cs han sido garantía y son elementos que equilibran, bastante distinto a los que hay hoy en Madrid con PSOE y Podemos, por ejemplo.

¿Van a buscar alianzas con otros partidos?

Las hemos buscado en otros sitios como Navarra con UPN, la tendimos en Cataluña para hacer frente al independentismo. Aquí debiéramos hacer esfuerzos para garantizar la continuidad de la centralidad política, ese espacio de sensatez que huye de los extremos y busca soluciones a través del diálogo y del arte de llegar a acuerdos.

En esa centralidad solo hay una posible alianza.

Al hablar de alianza se piensa en ir juntos en una lista o en coaliciones, pero hay otras formas de repartir equilibrios. A lo mejor, y con esto no estoy lanzando el guante, se podría llegar a un acuerdo con un partido fuerte en el territorio como el PAR y nosotros aportar una solvencia mayor en ámbitos urbanos. Pero la única vez que puse en la mesa algo así parece que sentó muy mal. Aún digo más, en caso de producirse yo no antepondría ningún interés personalista. Estoy dispuesto a buscar puntos de encuentro.

¿Ha hablado con Aliaga?

No.

¿Y con los críticos del PAR?

Bueno, hablo con gente como José Ángel Biel porque somos amigos hace muchos años y cada dos meses nos tomamos un café a la vista de todo el mundo. Aunque él ahora está más preocupado por la situación de la política a nivel nacional que la de Aragón, hablamos de todo. No hay ninguna intención de lanzar opas ni estamos para que nos las lancen. Me creo que la centralidad le sienta muy bien a Aragón y se ha demostrado en esta legislatura en la que Lambán ha hecho equilibrios para mantener la estabilidad del cuatri con Podemos y CHA. También estuvo ahí Cs, con la fuerza de 12 diputados para decirle al presidente que podía contar con nuestra leal colaboración cuando llegó la pandemia.

Además de con el PAR, ¿se han sentado con algún otro partido?

Con el PAR no nos hemos sentado aunque haya una relación cordial. En 2019, si el pacto con el PP y el PAR hubiese salido, habría sido el presidente de la comunidad. Pero el PAR tomó otra opción pese a que compartimos mucho espacio. A lo mejor un día podríamos hablar del Partido Aragonés de la Ciudadanía, por ejemplo. Siempre estamos abiertos a que el centro sea una palanca para hacer cosas. El PAR, además, nunca ha sido nuestro enemigo ni haré nada que pueda perjudicarlo.

"Si Jorge Azcón intenta destruir mi partido, me va a tener enfrente. Mal que les pese, estaremos en las urnas en mayo de 2023"

¿Qué le parece el proceso que está atravesando?

Es muy triste. En el pleno nos abstuvimos en la propuesta del PP porque no estamos aquí para hacerle la campaña a Azcón. No puedo entender que un partido respetable como el PP, en lugar de traer propuestas, vaya a por el PAR, a machacar a Cs y a decir que Lambán es Sánchez. Si en eso van a basar su campaña... En fin, el PP no sabe y no quiere gobernar en coalición. Y si Jorge Azcón intenta destruir mi partido, me va a tener enfrente. Mal que les pese, estaremos en las urnas en mayo de 2023. Y acudiremos sin socios de preferencia, que quede muy claro.

Es decir, no está descartado el PP.

No. Pero la experiencia te da un grado y pactaríamos mejor. Y eso que en 2019 éramos la única comunidad a la que le cedían la presidencia. Claro que Azcón para Casado era intocable.

¿Han negociado algo de los presupuestos, a los que ya han presentado las enmiendas?

No hay ningún movimiento de querer llegar a algún acuerdo. Creo que van a tener poco interés tras llegar al acuerdo entre los cuatro.

¿Cree que van a conseguir alguna?

Lo intentaremos. Y si no, lo criticaremos. ¿Qué problema hay en meter 4 millones hay para ayudar a las familias en educación de 0 a 3 años? ¿O tres millones para Atención Primaria? ¿O en reforzar las plantillas de atención especializada? ¿O en reformar los paritorios del hospital materno-infantil? ¿O la promoción de la ganadería extensiva? Las partidas mayores de modificación las metemos en sanidad y en agricultura.