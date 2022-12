Felipe Pétriz recibe la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio

El antiguo rector de la Universidad de Zaragoza, Felipe Pétriz, ha sido premiado este miércoles con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su trayectoria educativa, tanto en la universidad aragonesa como en sus colaboraciones con otras instituciones públicas. La Gran Cruz es la máxima distinción que esta organización puede otorgar a las personas físicas.

Pétriz, que ha asistido a la entrega «muy contento», ha recibido una sorpresa: «No esperaba que tuviera que hablar durante el acto, entonces solo se me ocurrió intentar expresar toda la emoción y la gratitud que sentí cuando me comunicaron que me iban a otorgar este reconocimiento».

Pese a que la cruz lleva su nombre, este profesor de Matemáticas jubilado se ha acordado «de todas las personas que han confiado en mí y han trabajado a mi lado durante mi carrera». «Desde mi familia, que me ayuda cada día, hasta todo el personal de la Universidad de Zaragoza, sin olvidarme de los órganos ministeriales con los que he colaborado», enumeraba Pétriz en su tren de vuelta a la capital aragonesa.

Su recuerdo a la institución educativa aragonesa ha tenido un protagonista invitado, en sus palabras, por el antiguo rector: la abeja dorada que se esconde en el Paraninfo: «Quise destacar ese detalle porque es un símbolo de la laboriosidad y de la inteligencia que representa esta institución».

Lejos de aprovechar el espacio para reivindicar, Pétriz ha preferido «compartir el premio con todos mis allegados», además de reconocer que «la administración es una tarea muy complicada, como he podido conocer cuando estuve al frente de la Universidad de Zaragoza o en algunos proyectos conjuntos».

El reconocimiento, recibido de manos de la ministra de Educación Pilar Alegría, ha formado para Pétriz parte de un orgullo mayor, «por ver que un ministerio tan importante como este cuenta con tanta presencia aragonesa».

Pétriz no ha sido la única persona relacionada con Aragón reconocida este miércoles. También ha sido premiado el trabajo de Carlos López Cortiñas, antiguo secretario general de enseñanza de UGT Aragón y actual miembro del Consejo Escolar del Estado.