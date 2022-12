A cinco meses de las elecciones autonómicas, el PSOE de Javier Lambán vencería en los comicios con un 28,7% de los votos, lo que supondría una caída de casi tres puntos porcentuales respecto al resultado de 2019, según la macroencuesta sobre tendencias de voto autonómico del Centro de Investigaciones Superiores (CIS). Aventajaría en once puntos al PP de Jorge Azcón, que obtendría un 17% de la confianza del electorado (similar resultado que en los últimos comicios), si bien su postulación oficial como candidato a presidir la DGA no influye en el estudio, realizado a finales de noviembre. Destaca la cifra de indecisos, un 23,6% de votantes que no se decide por su opción política para las autonómicas que se celebrarán el 28 de mayo de 2023.

Entre los dos partidos tradicionales estará el triunfo, pues el CIS le da a los socialistas aragoneses entre 27 y 40 escaños, mientras que los 'populares' oscilarían entre 16 y 22. Así, el 'efecto gobierno' beneficiaría de forma primaria a Javier Lambán como jefe del cuatripartito y sería el PSOE, que ahora cuenta con 24 escaños, el que mayor rédito electoral obtendría del Ejecutivo actual, que comparten con el PAR, CHA y Podemos. También estos dos últimos ven impulsado el interés electoral sobre sus marcas tras casi cuatro años gobernando. ¿A alguien le salen las cuentas para las elecciones de mayo? Según el estudio, la tercera fuerza en Aragón recalaría en Podemos, que obtendría un 5% de los votos, lo que le confiere entre tres y ocho escaños en las Cortes de Aragón. Sin embargo, el CIS no distingue entre Izquierda Unida y la formación morada, por lo que la suma de voto es la de ambas marcas. La formación progresista que dirige la Consejera de Ciencia, Maru Díaz, se mueve en los mismo registros que en la actual legislatura, en la que tienen asiento cinco diputados. Respecto a CHA, la encuesta del CIS otorga a los aragonesistas entre 1 y 2 escaños pese a que la intención de voto crece del 1,4% al 2,6%. El PAR obtendría el 1,2% de los votos, lo que le confiere entre 0 y 2 diputados, por debajo de los tres actuales después de la guerra interna que vive el partido. Mención aparte merece la irrupción de Teruel Existe y Aragón Existe en las Cortes de Aragón, a los que el CIS otorga entre 2 y 5 diputados autonómicos también con un 2,6% de los votos. Supondría un tijeretazo a otras formaciones que caen en intención de voto, como el propio PAR, que tiene su bastión electoral en la provincia de Teruel, o Ciudadanos, que constata el batacazo con un 0,9% de los votos después del desmembramiento de la formación liberal, por lo que optaría a entre cero y dos diputados. En la actual legislatura, Cs cuenta con 12 escaños. Destacan también las imperfecciones de la encuesta, como la presencia de Zaragoza en Común (ZeC) como posible ganador de un escaño en las Cortes de Aragón, dado que no ha manifestado intención de presentarse a las elecciones autonómicas, o la postulación de Unidas Podemos al parlamento autonómico, puesto que en Aragón nunca se formó una coalición entre las marcas Izquierda Unida y Podemos. De ahí que IU, que cuenta con el diputado Álvaro Sanz en el hemiciclo, no aparezca en las cuentas del CIS.