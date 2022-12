El líder del PP en Aragón y desde la semana pasada candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón–, Jorge Azcón, ha comenzado a recorrer el territorio aragonés en la que será una larga precampaña electoral hasta las elecciones de mayo de 2023. Este viernes ha visitado Huesca para presentar a Lorena Orduna como la aspirante de los populares a la alcaldía de la capital altoaragonesa y aprovechó para atizar al PSOE al asegurar que la provincia norteña es «la gran olvidada, la gran eclipsada del socialismo aragonés».

En su intervención ante la junta directiva, Azcón ha asegurado que «solo hay un PSOE, el de las mentiras y las trampas y es lo que iguala a todos» entre los que citó al actual alcalde de Huesca, Luis Felipe, al presidente el Ejecutivo de Aragón, Javier Lambán, y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

«No hay límites ni líneas rojas. Si hay que hacer trampas se hacen y si hay que mentir, se miente porque solo les interesa el poder ya costa de lo que sea», ha dicho Azcón sobre la forma de proceder de los socialistas. Azcón ha aseverado que en el PSOE «hay distintos tipos de mentiras» y si hay un sitio donde la mentira tiene consecuencias es en Huesca. «El PSOE es una jaula de grillos» ha expresado gráficamente para explicar que «cuando al gente del PSOE de Huesca llama al Pignatelli pasa lo mismo que cuando Lambán llama a La Moncloa». Una pequeña muestra de los meses que quedan por delante: en cada intervención suben los decibelios y el concierto final apunta a ser ensordecedor.

"Eso lo queremos cambiar" ha enfatizado para señalar que uno de los motores de la provincia de Huesca es la nieve, el "oro blanco", y "no puede ser que no tenga las cuantías suficiente para no hacer los proyectos y que no se cumplan los plazos y se pierdan fondos europeos".

Nieve

A su parecer, esta situación es debida a la "mala gestión de Lambán" porque tras años de "abandono" de un sector estratégico, los proyectos que se impulsan "no tienen partidas necesarias y tienen el riesgo de que se pierdan los fondos de la UE".

Tras anunciar que el PP en Huesca hará un equipo que tenga claro que empujar por el interés de Huesca es empujar por el interés de Aragón ha comentado que "los líos del PSOE tienen que ver con la desnaturalización del PSOE que ha perdido sus raíces y no es el que defendía los valores tradicionales que podría defender la izquierda. A Luis Felipe, Lambán y Sánchez les caracteriza la mentira".

La rival de Luis Felipe

El PP altoaragonés ha presetnado a la candidata que rivalizará con el socialista Luis Felipe por la alcaldía de Huesca. Será Lorena Orduna, una ejecutiva empresarial de 46 años que encabezará la lista de la formación conservadora en la capital aragonesa en las elecciones municipales de mayo de 2023.

Orduna aseguró que el mundo de la empresa en el que ha desarrollado habitualmente su actividad exige «avanzar día a día, no paralizarse, estar vivo y, además, entenderlo como un aprendizaje continuo», unos valores que, ha añadido, tratará de proyectar en su gestión municipal.

«Huesca necesita que la reavivemos, que recuperemos su esplendor para que vuelva a ser una capital reconocible, una ciudad viva y de futuro», ha dicho la candidata, que asegurado conocer «lo que espera el tejido empresarial y comercial porque es mi profesión», pero también «la incertidumbre de las familias ante las carencias universitarias de Huesca porque soy madre de dos hijos». Se ha referido en varias ocasiones al mandato de la 'popular' Ana Alós, ahora diputada en las Cortes, destacando la reforma de la movilidad urbana y el proceso de peatonalización del centro.