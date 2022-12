Ocurrió en la Nochebuena y Navidad de 1914, como, mucho antes, en el asedio de Haarlem de 1573, entre españoles y orangistas. Si en Haarlem se organizó un mercado, en el primer caso, hasta se improvisó un partido de fútbol entre británicos y alemanes.

Este es un tiempo en que solemos darnos una pequeña tregua en nuestras cotidianas preocupaciones y cedemos la prioridad a tareas más livianas y gratas, a veces igual de estresantes, como son los últimos preparativos de la Nochebuena y la Navidad, o el reencuentro con personas queridas. Tiempo habrá de volver a la carga sobre los problemas diarios. En ocasiones es bueno, incluso necesario, alejarse y descansar un poco de ellos, para volver con fuerzas renovadas e ideas más claras para afrontarlos y darles solución.

Sin embargo, permitirá el lector un paréntesis en esta tregua navideña, para intentar explicar algunas claves para entender la última decisión del Tribunal Constitucional, como una, también, tregua en medio de una contienda política que empieza a ser peligrosa.

Acaba de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

Esta Ley multiusos- como las navajas suizas-, tramitada y aprobada a uña de caballo, nace «incompleta», después de que el lunes pasado el Tribunal de Garantías Constitucionales decidiera, suspender parcialmente la tramitación de la proposición de ley en la que tuvo su origen, y que, entre otras muchas cosas, versaba sobre la supresión del delito de sedición, la modificación del tipo de los desórdenes públicos y la trasposición de diversas Directivas comunitarias, y, además, por vía de enmienda introducida por la misma mayoría que formuló la proposición, se pretendía la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional para, por una parte, reducir la mayoría necesaria para la designación de los Magistrados correspondientes al Consejo General del Poder Judicial, de tres quintos –mayoría reforzada- a mayoría absoluta, y, eludir la exigencia de una renovación por tercios del Alto Tribunal, de suerte que fuera posible el nombramiento de los ya designados por el Gobierno.

Presentada la referida enmienda, un grupo de diputados de la minoría –Partido Popular- interponen un recurso de amparo por vulneración del derecho fundamental de participación política –artículo 23 de la C.e.- en que se pide la suspensión cautelar de tramitación de una parte de la proposición de ley orgánica en cuestión. Y se pide tal suspensión, y el Tribunal la concede, porque de no producirse, la sentencia que en su día podría recaer, sería papel mojado. No serviría para nada, pues el mal, el daño –la vulneración denunciada del referido derecho fundamental- ya estaría hecho y sería irreparable. Y porque tramitar simultáneamente en una misma ley materias tan dispares vulnera el artículo 23 de la Constitución, el derecho de participación política, en este caso, de los parlamentarios recurrentes y así lo ha declarado el Tribunal reiteradamente.

Esto y no otra cosa es lo que ha decidido el Tribunal Constitucional. No se trata sólo de poder participar en la toma de decisiones públicas, sino de poderlo hacer con garantías de formar criterio y opinión, sea para votar favorablemente, sea para votar en contra. No es sólo participar, sino cómo se participa.

Un tiempo anormal

Ciertamente, que el Tribunal Constitucional suspenda la tramitación parlamentaria de una Ley, es algo muy serio y no refleja normalidad institucional, pues en realidad es una intromisión en el ejercicio normal de la función propia de un poder de Estado como es el Legislativo.

Pero es que vivimos un tiempo anormal en que determinadas instituciones fundamentales del Estado se han convertido en campo de batalla política entre formaciones que, para preservar el legítimo funcionamiento de las instituciones constitucionales, están obligadas a entenderse.

Lo que ocurre es que el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de dicho Poder, debió renovar su composición hace cuatro años, expirado el mandato inicial de 5 años para el que fueron elegidos sus miembros que siguen “en funciones”; es decir, ahora tendríamos que estar hablando de los sucesores de los que nunca han sido nombrados. Ante la falta de acuerdo, incluso como renuncia al mismo, se le quitan y se le devuelven, a conveniencia, sus funciones. A estas alturas, el Consejo no tiene ya Presidente, que tuvo que dimitir derrotado por la situación, y está mermado de efectivos por jubilaciones de algunos de sus miembros, y es que la vida, implacable, sigue su curso. Una institución fundamental reducida a escombros, como una nave a la deriva, sin capitán, con la tripulación mermada y sin timón, es decir, despojada de sus principales funciones.

Y en este contexto de prisas, atajos y brocha gorda, de guerra de trincheras política, debe ubicarse el recurso de amparo y la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.

Estado de Derecho

La decisión del Tribunal Constitucional, no es un ataque a la soberanía nacional –que no popular-, sino el recordatorio de que ningún poder está por encima de la Ley; que estamos en un Estado de Derecho y que soberano aquí, tan sólo lo es el pueblo español, no sus representantes en las Cortes y, mucho menos, el Ejecutivo. Del Judicial sólo pediremos que no aparezca descarnadamente, a la vista de lo que he descrito antes, como un poder subordinado.

La Constitución de 1978, y el sistema que nace de ella, funciona por el acuerdo entre dispares, por el pacto de quienes piensan distinto, precisamente como fórmula de superación de todos los problemas de nuestra Historia, reciente y ya no tan reciente, para garantizar el fin común de una convivencia pacífica y próspera de todos los ciudadanos. Una fórmula, la del pacto, que los aragoneses además por historia conocemos bien. Y si no, no.

La decisión del Tribunal Constitucional, en un clima de de deterioro institucional que apunta a un problema constitucional, pues son las propias reglas de juego as que se ponen en cuestión, mantiene en pie nuestro estado de derecho, al proteger a la minoría.

Tenemos un problema constitucional y en la guerra de trincheras política que estamos viviendo entre contendientes condenados a entenderse, la decisión del Tribunal Constitucional es una tregua en tiempo de Navidad.

**Juan José Carbonero es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura