Los tres centros de AWS en Aragón ya están en marcha. ¿Qué valora más de estos tres años de camino hasta el estreno?

Estamos muy orgullosos de la apertura de la Región de infraestructura de AWS en Aragón. Pese al momento de incertidumbre que vivimos a nivel global desde hace años, estamos felices de que nuestros clientes en todo el mundo y en España puedan innovar rápidamente, reducir costes y ser más eficientes utilizando la nube de AWS desde estos centros de datos. Esto demuestra que el compromiso a largo plazo de AWS con Aragón y con España se ha mantenido intacto pese a la coyuntura global. Muestra de ellos son los 2.500 millones de inversión adicional de AWS en esta Región a 10 años, que estimamos que tendrá un impacto de 1.800 millones de euros en el PIB de España.

¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene la multinacional con Aragón?

La ubicación de nuestras Regiones se basa en una combinación de factores. Consideramos las ubicaciones en términos del área geográfica que podemos cubrir para ofrecer a los clientes una baja latencia al ejecutar aplicaciones, el acceso a energías renovables y talento local y también es importante el apoyo de los gobiernos locales. Nuestra infraestructura tecnológica en Aragón proporciona baja latencia para casi todas las ciudades del país y brinda acceso de baja latencia a la infraestructura de AWS para clientes en Portugal, el sur de Francia y el resto de Europa. Estamos encantados con el apoyo encontrado en Aragón. Por ello, hemos anunciado el Fondo AWS InCommunities de 150.000 euros en Aragón para ayudar a grupos, escuelas y organizaciones a iniciar nuevos proyectos.

"La nube ha conseguido democratizar el uso de tecnología avanzada. AWS ya ha creado un ecosistema digital que pone a Aragón en el mapa de la innovación"

El personal cualificado es una de las preocupaciones de Aragón ¿AWS ha podido cubrir esos puestos sin problemas?

Estamos muy contentos con el gran talento que hemos encontrado en Aragón. El tipo de roles, altamente cualificados y bien remunerados incluyen: ingenieros de centros de datos, ingenieros de soporte, gerentes de operaciones de ingeniería, especialistas en seguridad, entre otros.

¿Cómo se ha realizado el proceso de selección?

Todos los procesos de selección de AWS comienzan por la publicación de la posición en la web de Amazon. A partir de ahí, cualquier persona puede optar a esa vacante. Estimamos que la Región AWS Europa (España) apoyará 1.300 puestos de trabajo a tiempo completo en 10 años.

¿AWS contempla la ampliación de estos centros por la elevada demanda de clientes en España?

La vocación de AWS es trabajar para cubrir las necesidades de nuestros clientes. La Región de Aragón cuenta con tres zonas de disponibilidad, constituidas por uno o más centros de datos, y se une a las siete europeas de AWS existentes en Dublín, Estocolmo, Fráncfort, Londres, Milán, París y Zúrich.

¿Con cuántos clientes ha comenzado el proyecto y cuáles son las expectativas?

Decir un número concreto no sería correcto, ya que los clientes utilizando esta región de infraestructura pueden variar en cuestión de segundos. Desde que abrimos la región, los millones de clientes activos de AWS en todo el mundo pueden elegir, desde su consola de mandos de AWS, ubicar sus cargas de trabajo en la Región de AWS en España. Me gustaría resaltar el gran apoyo que hemos tenido al lanzamiento de la región entre nuestras decenas de miles de clientes en la península ibérica, incluidas más del 75% de las empresas del Ibex 35. Por ello, somos optimistas. La nueva Región AWS Europa (España) permite a los clientes de AWS ejecutar cargas de trabajo, almacenar datos en España y posibilita a los clientes locales que tengan requisitos de residencia de datos almacenar su contenido en España, con la garantía de que mantendrán control total sobre la localización de sus datos.

¿Quiere AWS trabajar en lograr clientes de ‘start up’ u otras compañías de futuro?

La nube ha democratizado el uso de tecnología avanzada, ya que anteriormente solo unas pocas compañías podían permitirse tener centros de datos propios. El modelo de pago por uso de la nube posibilita que compañías de todos los tamaños y de cualquier sector puedan acceder a la misma tecnología avanzada. Es por ello que 'start up' de reciente creación ya compiten con grandes empresas. En los últimos años hemos visto una aceleración de la digitalización y del uso de los servicios en la nube. AWS ya trabaja con todo tipo de clientes, de cualquier tamaño e industria. En España, grandes empresas como Meliá International Hotels, Banco Santander, Repsol y Mapfre eligen AWS para incrementar la agilidad y la innovación. Organizaciones del sector público español e instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, Renfe, el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación están utilizando AWS para impulsar el ahorro de costes y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Las pequeñas y medianas empresas españolas, incluidas Cash Converters, Spherag y Help Flash, también están adoptando AWS para aumentar la seguridad y la escalabilidad. Start up españolas como Cabify, Glovo, Holaluz y Wallbox están construyendo sus negocios en AWS para escalar rápidamente y expandir su alcance geográfico. Especialmente para el segmento de las 'start up' AWS cuenta con diferentes programas a nivel global y en España para ayudarlas a crecer. Además, en España trabajamos colaboramos con organizaciones y aceleradoras como SeedRocket, BIND 4.0 o Wayra y fondos de inversión como Kibo Ventures, KFun o Adara Ventures, entre muchos otros. Recientemente hemos anunciado una colaboración con Lanzadera para apoyar el crecimiento de las startups en nuestro país.

La nueva región de AWS atraerá a socios y compañías vinculadas con la tecnología digital y la nube ¿Se han dirigido a ustedes algunas empresas?

La infraestructura de AWS ya está creando un ecosistema digital que pone a Aragón y a España en el mapa de la innovación y está formando un hub tecnológico en el sur de Europa. Nuevas empresas tecnológicas y oportunidades de empleo están surgiendo al calor de la inversión de AWS. Por ejemplo, el partner de AWS, DXC Technologies, ha anunciado recientemente que incrementará su plantilla de su Centro de Excelencia Cloud en Zaragoza en un 50%, superando los 1.500 profesionales especializados. Otro partner de AWS, Seidor, ha anunciado que creará su primer Centro de Competencia de AWS en Aragón. El Gobierno de Aragón también ha anunciado la creación de un parque tecnológico junto a una de las Zonas de Disponibilidad de la región de AWS. Además, alcaldes de las localidades en las que se encuentras las zonas de disponibilidad de AWS han hablado abiertamente de cómo diferentes empresas han llamado a su puerta interesándose por implantarse en los alrededores. Estos ejemplos, y la experiencia que tenemos en nuestras regiones en todo el mundo, nos hacen creer que la atracción de nuevas empresas tecnológicas en torno a la Región de AWS en Aragón continuará creciendo.

La multinacional también trabaja en la formación junto a instituciones y administraciones autonómicas. ¿Cuál es la hoja de ruta para los próximos años?

Contamos con diversos programas de formación orientados a desarrollar habilidades en la nube y ayudar a cubrir la demanda que existe en nuestro país por este tipo de personal cualificado. De hecho, AWS ha formado a más de 100.000 personas en España desde 2017. Contamos con programas como AWS Educate, AWS re/Start, AWS GetIT y AWS Academy, con el que hemos lanzado la formación con el Gobierno de Aragón. Estamos encantados de posibilitar que más de 2.000 estudiantes aragoneses de Formación Profesional puedan adquirir competencias sobre tecnología en la nube y que, además de obtener su título de FP, puedan aprender conocimientos que les permitan acceder a certificaciones de AWS y mejorar su empleabilidad. Durante este año también hemos anunciado un acuerdo con CRUE Universidades, centrado especialmente en las iniciativas de desarrollo del talento digital y formación en capacidades digitales, así como en el apoyo a la modernización y estudio de las necesidades tecnológicas de última generación de CRUE y sus universidades asociadas. Desde AWS continuaremos trabajando y tratar de cerrar la brecha entre la alta demanda de personal cualificado y formado en la nube y la oferta.

La compañía ha apostado por las energías renovables en Aragón. ¿Cuáles son los planes a futuro?

Según un estudio de 451 Research, la infraestructura de AWS es cinco veces más eficiente desde el punto de vista energético que un centro de datos empresarial europeo medio y las empresas en España pueden reducir el uso de energía en más de un 81% cuando ejecutan sus aplicaciones en la nube de AWS en lugar de operar sus propios centros de datos. Para seguir avanzando en nuestros objetivos hemos anunciado en España 16 proyectos de energía renovable que cuando estén plenamente operativos generarán más de 1,5 GW de energía limpia, el equivalente al consumo de 850.000 hogares españoles medios durante un año. Cuatro de estos proyectos se encuentran en Aragón, tres de ellos eólicos y un proyecto solar que ya está en operaciones.

¿Cuál es el futuro que le espera a la ‘nube’ en la economía regional y la española?

La tecnología en la nube se está consolidando como una de las claves para gestionar un negocio en este mundo cambiante. En situaciones de incertidumbre como la actual, la agilidad y la flexibilidad que proporciona posibilita que los negocios puedan reducir costes, adaptarse a los aumentos o descensos de demanda y acelerar su innovación, necesarios para mantener la competitividad. Esta infraestructura ya ofrece acceso a infraestructura en su propio país que les permite hacer uso de tecnologías avanzadas como análisis de datos, inteligencia artificial, bases de datos, internet de las cosas (IoT), aprendizaje automático, servicios móviles o serverless, entre otras. La nube ya está impulsando la innovación en las empresas, instituciones educativas, administraciones públicas y agencias estatales en toda España.