Azcón: "Empieza a cansar que Lambán diga una cosa y haga otra"

El líder de facto de la oposición al Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha referido este martes nuevamente al proyecto de reforma de La Romareda, que sigue sin cerrarse definitivamente y al que le pone pegas el PSOE. "Empieza a cansar que Lambán diga una cosa y haga otra".

"Lo hace en todo (decir una cosa y hacer otra), pero en La Romareda esperábamos que la lealtad institucional entre ambas administraciones respetara su propia palabra y que esa lealtad sea real, pero vemos que no es así", ha dicho el presidente del PP en Aragón, que ha pedido "coherencia" y ha recordado que en política "se está para solucionar problemas a la gente y no para crearlos".

Azcón cree que el Gobierno de Aragón "está mas empeñado en crearlos" que en solucionarlos. "Yo trabajaré para solucionarlos, sea el proyecto que sea, siempre que sea interesante para la ciudad y la comunidad autónoma".

El alcalde de Zaragoza se ha vuelto a referir a la alegación que el Gobierno de Aragón presentó el pasado viernes, último día del plazo, a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (PGOU), en la que defiende que 3.620 metros cuadrados de los 47.0399 metros cuadrados afectados por la operación del estadio son de su propiedad y "no pueden tener aprovechamiento urbanístico".

Los suelos

No obstante, Azcón opina que hay "margen para el diálogo y la colaboración" en el campo de fútbol o en los desarrollos urbanísticos que el Gobierno de Aragón quiere hacer en la ciudad, a pesar de que las competencias son del ayuntamiento. "Pero no es deseable que de las alegaciones nos enteremos por los medios de comunicación y no porque previamente se haya puesto en contacto con el ayuntamiento para decir lo que quiere cambiar o mejorar".

El líder popular ha considerado que el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, "debería cumplir su palabra" al recordar que, en su día, dijo que no iba a entorpecer el nuevo campo de fútbol, pero con esa alegación "lo que hace es poner un palo en la rueda".

"Esos suelos son del Ayuntamiento de Zaragoza desde la década de los años 60", según Azcón, al igual que las calles, plazas y el estadio, que lo usan los zaragozanos y están dentro de los equipamientos públicos. "Que el Gobierno de Aragón diga que es de su propiedad y no de los zaragozanos es muy difícil de entender".