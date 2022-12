Más de medio centenar de hoteles aragoneses buscan comprador

Más de 50 hoteles en Aragón buscan un nuevo dueño. En concreto, 54 complejos inmobiliarios dedicados al sector servicios están en venta en los principales portales dedicados a realizar transacciones de inmuebles por internet. Estas páginas web han registrado un notable aumento de operaciones en estos edificios, ya que a finales de junio solo había 29 hoteles con el cartel de Se vende en sus fachadas. Un crecimiento del 56% que refleja que el sector inmobiliario, y en especial el hostelero, sigue creciendo tras el fin de la pandemia y pese a la delicada situación económica.

El crecimiento en Aragón está siendo continuado, ya que en junio de 2021 solo eran 16 los complejos hoteleros a la venta. Es decir, en menos de un año y medio, la comunidad ha pasado de tener 16 inmuebles hoteleros a la venta a alcanzar los 54 edificios de este tipo en busca de comprador. En total, el aumento en la región es de un 340%. Una situación muy reseñable.

Un vistazo por portales como Idealista muestra cómo decenas de inmobiliarias tienen entre su oferta este tipo de complejos, situados por toda la geografía aragonesa. El reparto, en el que destaca el Pirineo oscense, también muestra que estos centros son de todos los tamaños y para los bolsillos de todos los inversores.

Muchos edificios, de menores dimensiones y localizados en el interior de los municipios, rondan los 500.000 euros de salida, aunque siempre con todo en perfectas condiciones, según los anuncios de este conocido portal, a excepción de algunas reformas. Conforme uno se aleja de lo urbano en busca de zonas puramente turísticas, aparecen varias opciones que superan los 1.100 metros cuadrados. Algo que hace que su precio también sea mucho más elevado. Así, existen dos complejos turísticos que rondan los tres millones y medio de euros, otros dos se quedan en los dos millones y medio y más de una decena de construcciones hoteleras superan el millón.

«El turismo rural se puede resentir si este tipo de complejos no encuentran un relevo natural en el mercado»

Uno de los edificios de mayor valor, según la oferta recogida por Idealista, es el complejo hostelero de El Humo de Muro, situado en el oscense valle de la Fueva. César Rodríguez es el gerente de Professional Houses, la empresa inmobiliaria que gestiona el proceso de venta de este edificio. «En este caso concreto, este hotel se vende porque sus dueños se jubilan», explica Rodríguez, que tiene en su cartera de ventas «otros dos o tres complejos hoteleros».

El gerente de Professional Houses advierte de que el crecimiento de estos inmuebles a la venta es «lógico, porque sus costes de producción se han disparado». «Iban justos después de la pandemia y ahora con la inflación todo es aún más complicado», lamenta Rodríguez, que considera que el precio millonario está más que justificado: «Son establecimientos enormes, con mucho territorio, además del edificio, construcciones de muchos años y que tienen detrás todo el trabajo de sus dueños».

Sobre el aumento de las solicitudes de venta, Rodríguez cree que es un fenómeno «que va a ir a más, pese a que son edificios complicados de vender». Algo que directamente afectará al turismo de la comunidad: «Si no encontramos relevo a estos establecimientos, los pueblos ya no tendrán visitas de varios días, porque la gente no tendrá lugares donde pasar la noche. El pequeño turismo de este tipo puede estar en riesgo en un futuro».

En mitad de la tabla nacional

El considerable aumento de los inmuebles de este tipo a la venta, respecto al informe del verano, refleja la situación de la comunidad y, también, su posición a nivel nacional. Un lugar que ha cambiado mucho en los últimos tres meses.

Así, los informes y las plataformas de venta inmobiliaria reflejan que Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las tres regiones españolas que más hoteles tienen a la venta. De los casi 900 hoteles que hoy buscan comprador en España, 178 se encuentran en Andalucía, 134 en Cataluña y 90 complejos tienen su sede en la Comunidad Valenciana. Una acumulación masiva de la oferta, ya que estas regiones concentran la mitad de estos complejos turísticos.

En el otro lado de la balanza, el norte del país. Navarra solo tiene dos hoteles a la venta, mientras que La Rioja y País Vasco, así como la excepción sureña de Murcia, tienen hasta seis establecimientos a la venta.

Las diferencias también existen en las variaciones en el último año. Aragón se coloca en segunda posición (con su 53%) de las comunidades que más hoteles ha puesto a la venta en los últimos tiempos. Solo Castilla-La Mancha, donde el número de hoteles en busca de un nuevo dueño ha crecido en un 62%, supera a la región aragonesa. País Vasco y La Rioja subieron su oferta en un 50% y el crecimiento en Cantabria se quedó en los 42 puntos.

Como en el número total, la moneda de los porcentajes también tiene otra cara, ya que hasta cinco comunidades vieron un descenso en la nómina de dueños de hotel que buscaban nuevos compradores para sus inmuebles. En Cataluña el descenso se quedó en un 3%, muy similar al 4% que descendió en Castilla y León. Madrid, con un 16%, y Baleares, con un 24%, se quedan en la zona media de un descenso que corona Navarra: la comunidad foral ha perdido el 60% de sus hoteles a la venta en el último año.