Aragón acoge en 9 meses a 1.518 asilados, 528 más que en todo 2021

Como novedad en este informe se incorporan los datos de las personas refugiadas y en protección internacional. En los primeros meses de este 2022 –a la espera de los datos actualizados el 31 de diciembre– Aragón acogió un total de 1.518 refugiados, lo que supone 528 más que en todo el año pasado y son el 24,5% del total (6.188). Es la cifra más alta desde 2015 (año en el que se tienen datos), cuando llegaron 39 asilados. Los años con más acogimientos, además de este, fueron 2019, con 1.054; y 2020, con 1.086 personas. La mayoría de los llegados en 2022 por este programa son ucranianos, según señaló Calvo, pero no los únicos, ya que también los hay de Afganistán –también a consecuencia de la guerra que asola el país–, Colombia, Siria y Mali y de otras nacionalidades, ya que «hay más conflictos armados en el mundo», dijo la directora general.

En cuanto a la migración general, de los más de 162.000 personas de origen extranjero, son mayoría los procedentes de Rumanía, Marruecos, Nicaragua, Colombia y China, entre otros países. Por sexos, 82.830 son hombres y 79.519 mujeres, según datos de 2021. Salvo destacó que tanto en las tres capitales de provincia como en comarcas como Bajo Aragón-Caspe, Bajo Cinca, Valdejalón y Campo de Cariñena, la población extranjera supera el 20% del total, ya que, en estos casos abundan los trabajadores del sector primario.

El plan presentado para los próximos tres años, que tiene un presupuesto de 40,7 millones de euros, tiene como objetivo la «firme defensa de los derechos» pero también de las «obligaciones» de los migrantes, fruto de la «política migratoria responsable» impulsada por el Gobierno de Aragón. Y se estructura en torno a 64 medidas específicas, organizadas en torno a 15 objetivos y tres líneas estratégicas: inclusión y acogida, convivencia intercultural y ciudadanía activa y refuerzo institucional.

Las medidas, según reconoció la directora general de Inmigración, están encaminadas a facilitar el acceso a los servicios públicos, promover la igualdad de oportunidades, la diversidad cultural en las empresas o desarrollar la participación social y política, entre otros objetivos.

«El plan nace para fomentar la integración de la población migrante» pero también de las segundas y terceras generaciones, ya que «no es un fin sino un punto de partida, que proviene del plan anterior y que incide no solo en la integración sino en la diversidad cultural y la igualdad de oportunidades». Este nuevo informe elaboró un texto base y tuvo un proceso de participación abierto a todos los ciudadanos. Se realizaron 135 aportaciones, de las que 105 se aceptaron de forma total (77,8%), 17 parcialmente y 13 se denegaron.

Así, se prevé fortalecer los programas de acogida y los recursos especializados, elaborar guías en materia de diversidad, se reforzará el acompañamiento en los proceso de acceso a la nacionalidad, la formación a los profesionales de la administración; se enfatizará en reforzar la mediación intercultural y se fortalecerá el grupo en materia de trata de seres humanos y se impulsará el Pacto por las migraciones. Además, se seguirá trabajando para dar a conocer este plan a la Red Aragonesa por la Convivencia Intercultural, en colaboración con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.

La DGA pondrá en marcha un Observatorio de la Migración





Una de las medidas que incluye el Plan de la Diversidad Cultural es la creación de un Observatorio de las Migraciones y la Diversidad Cultural, que tendrá como base «el rigor» y el escuchar a las voces de los expertos. Este observatorio huirá del «análisis populista y del uso político de la migración», ya que, según quiso remarcar Natalia Salvo, «los movimientos son constantes a lo largo de la historia».

La directora general de Inmigración del Gobierno de Aragón señaló que aportará «rigor» porque la inmigración no se aborda desde el debate y el acuerdo sino desde el «ámbito populista» y eso ha provocado un «caldo de cultivo de discursos racistas» y lo que hay que hacer es «gestionarlo» y de ahí la necesidad de escuchar a voces expertas. Se contará con la universidad, con los agentes sociales, con las entidades que trabajan con «esta realidad en Aragón», con los agentes institucionales e investigadores para «poder dibujar cuáles tienen que ser las políticas públicas en esta materia en el Aragón que estamos defendiendo de reconocimiento de derechos y deberes de todas las personas».

También habrá en este plan un apartado dedicado a la investigación, como ya se ha hecho a través del proyecto Aragón sin bulos, donde se analizó la percepción que tienen los aragoneses de la inmigración. Según este estudio, que comenzó en 2020, se han ido desmintiendo ideas propagadas preferentemente a través de las redes sociales. Y es que una parte de la población, explicó Salvo, tiene la percepción de que el porcentaje de población inmigrante es mayor que el dato real (12%). Además, existe la creencia de que estas personas «hacen un uso abusivo del sistema sanitario» pese a que no es cierto, ya que «suelen ser personas jóvenes»; y que hay ayudas sociales para migrantes «cuando no es cierto, ya que no son específicas, sino que se accede por el nivel de renta».