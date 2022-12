El paso de Papá Noel por la capital aragonesa ha llenado de regalos la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza en forma de una concentración Retrogamer que reúne a un público de lo más variopinto. Entre las más de cien máquinas arcade se cuelan nutridos grupos de jóvenes con otros de cincuentones para retomar clásicos como Metal Slug o Pang. Algunas parejas también aprovechan para medirse cara a cara en una ajustada partida de Street Fighter, que termina con una victoria de Ken a falta de 43 segundos.

Todos se afanan por jugar a la Play Station 1 -lanzada al mercado en 1994- en unos pufs que emulan una pelota de fútbol. Allí se entremezclan para echar un partido en el Fifa 96, concretamente, un clásico Madrid-Barça con leyendas del fútbol español como Fernando Hierro o Guardiola en las filas de estos equipos. Corre el minuto 35 y un 0-1 impera en el marcador del Santiago Bernabéu.

Las filas no solo impiden el paso entre los pasillos de estas máquinas, sino que también se dejan ver en otras áreas recreativas como la del Scalextric o la del futbolín. Todo está perfectamente dispuesto en este paraíso del gamer. Con mucho mimo se han montado también un par de exposiciones de Playmobil que representan la época del Jurásico y del Paleolítico.

Y es que el rey del paraíso Playmobil, con raíces en el barrio de San José, no anda muy lejos de esta exposición. En uno de los laterales de la sala, Ramón ha desplegado su mostrador de futbolistas, de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de otras emblemáticas figuras como Star Wars y Oliver y Benji. Entre ellos sobresale un Maradona campeón del Mundo al que pronto se unirá, como adelanta Ramón, el 10 de Messi tras la reciente consecución del Mundial de Qatar. El que más atrae es el mismísimo Diego Armando y "los Messis y Cristianos".

No extraña que allí, a escasos metros La Romareda, también llame la atención de los visitantes el 21 de Zapater. Al capitán del Real Zaragoza se une una completa colección del equipo de La Recopa con Nayim a la cabeza y otros míticos como Juan Eduardo Esnáider y Cedrún.

No es casualidad que Ramón participe con su negocio en este Retrogamer. "Soy muy bueno y muy poca gente me gana porque he sido un niño de recreativos", bromea un Ramón que reta a su amigo Antonio, "desentrenado" y apasionado del Asteorid, a que le gane al pinball. "¡Lo ves como no dice que me ha ganado", continúa en este toma y daca que Antonio quiere terminar con un "Dios los cría y ellos se juntan".

Otros tres que se han juntado para disfrutar de su fiebre gamer son Álvaro, Lucas y Yago, que se enteraron de esta jornadas a través de Twitter. "A lo que sea, a donde nos lleve el viento", dice Álvaro dirigiéndose a su par de amigos mientras se deciden por dónde empezar. "A ganarle al Fifa a un chaval", responde Yago entre risas.

Este Retrogamer también muestra su lado más solidario en estas fechas navideñas con la recogida de alimentos en beneficio de los comedores sociales de la ciudad. Los kilos de comida se podrán canjear por el material de un stand que agolpa a los más pequeños mientras tratan de elegir su videojuego.