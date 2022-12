Aragón contribuirá con otro 20% al 30% de ayuda al transporte

La decisión del Ministerio de Transportes de condicionar su 30% de ayudas a la implicación de comunidades como la de Aragón con la aportación de otro 20% no ha dejado al Gobierno de Aragón otra salida que garantizar que aportará esa cantidad al menos durante los primeros seis meses del año. La cuantía que deberá destinar en el primer semestre será "de unos 900.000 euros", según ha manifestado este jueves en los pasillos de las Cortes el consejero de Vertebración, José Luis Soro.

"Hemos tomado la única decisión que podíamos tomar. Los ciudadanos no tienen ninguna culpa y financiaremos el 20% adicional para que el Estado aporte el 30%. Hoy mismo he tenido una reunión con el consejero de Hacienda y me ha garantizado que el presupuesto tendrá los mecanismos necesarios --probablemente saldrá de la sección 30-- para poder hacer frente a este tipo de gastos contingentes", ha explicado Soro.

"Es una decisión que demuestra que el Gobierno central es muy centralista y muy urbanita. No se nos había consultado, no sabíamos que iba a ocurrir esto. No tienen en cuenta que la movilidad es incluso más importante en otros lugares que en las grandes ciudades", ha incidido el consejero, que ha asegurado que seguirá protestando para intentar cambiar la determinación de la ministra Raquel Sánchez en alguna sectorial. "No quiero que se siente este precedente", ha zanjado.

Soro entiende que no es una cuestión solo económica, "sino de concepción de fondo del Estado, de falta de sensibilidad con el medio rural, que es lo verdaderamente preocupante", ha proseguido el diputado de CHA, que no ha podido confirmar si las ayudas seguirán en el segundo semestre del año, una vez que el Gobierno central retire su 30% de ayuda. "Si el Estado decide que sea gratuito el transporte público, que lo sea para todos", ha incidido.

"Afortunadamente lo podremos resolver porque los presupuestos no están hechos a cincel en una losa, son flexibles y hay recursos", ha continuado, admitiendo que "el problema" es encontrarse sorpresas a estas alturas del año.

El precipicio de julio

La bonificación, sobre la que "preocupa" cómo financiarla a partir del "precipicio" del 1 de julio en la que Aragón debería asumir el 50% de las ayudas y que fue conocida el 27 de diciembre, no entrará en vigor el 1 de enero "porque es imposible técnicamente". No obstante, el real decreto estudia qué fórmulas se pueden aplicar a partir de febrero para compensar a los pasajeros que no puedan beneficiarse en los primeros días del año. "Nos hemos puesto en contacto con los operadores de transportes para analizar cómo es posible aplicarlo", ha dicho Soro.

Los cálculos del área de Vertebración pueden suponer que la rebaja en los precios de los abonos de viaje puede suponer un aumento de entre un 15% y un 20% la cifra de pasajeros, eso sin contar con los ayuntamientos de las grandes ciudades de la comunidad, a los que no se ha contemplado ayudar. "Cada uno debemos resolverlo con cargo a nuestro presupuesto", ha concluido Soro, que no ha querido entrar en la posición de Zaragoza, que estudia también la fórmula para beneficiar a sus ciudadanos en en bus y el tranvía.