Las estaciones de Aramón ya tienen como tradición adelantar unas horas la despedida del año y compartir con sus clientes las campanadas durante la jornada de esquí. Tanto en Cerler como en Formigal-Panticosa, a partir de las 12 horas, se sucederán las celebraciones en diferentes puntos de las estaciones.

Será en Cerler donde se dé el pistoletazo de salida a las celebraciones. En la Terraza Ampriu a las 12.00 horas se celebrará el año nuevo de Nueva Zelanda mientras que una hora más tarde en Colladeta Burger se festejará el de Kamchatka en Rusia. Ya a la hora de comer, en la terraza de Cota 2000 se dará la bienvenida al 2023 a las 14.00 como ocurrirá en Sidney (Australia). Por la tarde, la estación celebrará el nuevo año de Myanmar en Remáscaro Après-Ski.

Formigal se centrará más en ofrecer un celebración más europeizada que se extenderá hasta las 19 horas. Al mediodía sonarán las primeras campanadas en la Terraza Boutique Sarrios by Veuve Clicquot con Lacasitos para los más pequeños. Para los más fiesteros que prefieren Marchica se volverán a oír las campanas a las 16.00. Ya de noche, sobre las 18.30, se celebrará la tradicional bajada de antorchas de la estación para cerrar el año a las 19.00 con un espectáculo de fuegos artificiales. Para cenar, el espacio M the Club ha preparado una cena de Nochevieja muy especial que se culminará después de las Campanadas, a partir de las 00.30 con una gran fiesta en M the Club.

Música, experiencias y après ski

Esta temporada, la estación de Formigal apuesta por la música en directo durante la jornada de esquí en sus terrazas y esta Navidad lo celebra con la puesta de largo de los espacios Terraza Boutique Sarrios by Veuve Cliquot, la ampliación de Garmet by Mar de Frades y la terraza de Izas.

Los días 29, 30 y 31, disfrutaremos de los ‘Aperitivos Veuve Clicquot’, el ‘Izas Live Sky’ y ‘Mar de Frades pop&dance’ con artistas como Landikhan, Piem, Juan Valiente o Carlos Jean con quien celebraremos las campanadas a mediodía del día 31 en la terraza de Izas.

En Cerler, el après ski se celebrará todos los días en la terraza de Remáscaro con artistas invitados como Göly (viernes 30 de diciembre), Mario Beni (miércoles 4 de enero) o Diego Aguas, el 7 de enero.

Las estaciones de Javalambre y Valdelinares, en Teruel, y el sector de Panticosa se abrirán al público en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.