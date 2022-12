Las gasolineras de Aragón viven unos días de "locura" en las últimas horas de la rebaja de 20 céntimos

Las largas filas no solo se dejan ver durante estos días en los supermercados con motivo de las últimas compras para la cena de Nochevieja o en la misma plaza del Pilar de la capital aragonesa para visitar el Belén o patinar sobre hielo. Ahora las gasolineras de Aragón también están viviendo un desatado frenesí en sus puntos de repostaje, pues a partir del 1 de enero se eliminará la bonificación de 20 céntimos por cada litro de carburante. Los conductores aragoneses aprovechan para ahorrarse una considerable cantidad de dinero que puede llegar a los diez euros si el depósito del vehículo tiene una capacidad de 50 litros.

Así lo explica Pilar Soto, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (Aesar), tras haber consultado a los asociados de las tres provincias aragonesas. Para la gran mayoría de ellos, la afluencia de vehículos es mayor en comparación al año pasado. De hecho, algunas estaciones de servicio han llegado a duplicar su facturación durante estos últimos días.

Esta es la sensación que reinaba este viernes a pie de las gasolineras como, por ejemplo, en las estaciones Repsol de Avenida Valencia y de la N-230, frente a la Academia General Militar.

Hasta la gasolinera de Avenida Valencia se desplazó Mario para terminar de llenar el depósito de su vehículo particular con los «30 litros» que le faltan. Él aprovechó para ahorrarse «aunque sea unos euros» en vista a una eliminación de la bonificación que no llega a entender. El comportamiento de los clientes también ha cambiado, pues, según la presidenta de Aesar, ahora «piden llenar el depósito» e incluso alguno ha aprovechado para repostar carburante en una garrafa homologada.

«Con los precios tan altos, la gente no llenaba el depósito», compara Soto. A pesar de este aumento tan explosivo en la demanda, las estaciones de servicio no han tenido que lamentar ningún problema de abastecimiento salvo algún caso puntual para que llegaran las cubas de combustibles. No obstante, se han logrado solventar antes de temer por el desabastecimiento. «Ha sido una locura, pero no solo aquí, sino a nivel nacional. Afortunadamente, todos hemos podido satisfacer a nuestros clientes».

En este sentido, la mayor demanda también ha generado largas filas en las estaciones de servicio, aunque Soto aclara que el repostaje se ha llevado a cabo de forma escalonada, lo que hace que sea «más fluido y más organizado». «La mayoría de gasolineras abrimos de seis de la mañana a once de la noche. Existe mucho margen de horarios», argumenta la presidenta de Aesar, que augura para este 31 de diciembre un comportamiento similar pues «habrá mucha gente que lo dejará para el final».

Para Soto, el Gobierno de Pedro Sánchez «se ha precipitado» en eliminar la bonificación de 20 céntimos pues el precio todavía sigue siendo alto y supone un elevado gasto para las pymes y los autónomos. Además, insiste en que, atendiendo a las previsiones de los expertos en economía, el precio aumentará este próximo año.

De hecho, empezará a hacerlo a partir del mismo 1 de enero, cuando entre en vigor la Directiva de Calidad de Carburantes, que ya elevará el precio entre tres y seis céntimos. Por eso la solución pasar por adoptar otras medidas como «la reducción temporal del impuesto de hidrocarburos», al igual que otros países como Portugal.