La vacunación, la gran diferencia entre China y Aragón

Alerta pero no alarma. Esta es la sensación que manifiestan los expertos aragoneses ante las pocas informaciones que llegan desde China, país que está viviendo una explosión de contagios de coronavirus. La situación nada que tiene que ver con la que vive Europa, España o Aragón, con una incidencia acumulada a siete días de menos de 20 casos por cien mil habitantes, según el portal de transparencia del Gobierno de Aragón. También se han actualizado el número de hospitalizados (2 por covid en uci y 41 en hospitalización convencional y 2 con covid en uci y 80 en planta, ya que ahora se hace la diferenciación).

Los epidemiólogos de la comunidad son conscientes de que la situación de gravedad que se vive en el país asiático no tiene por qué reflejarse en Europa, sobre todo porque “nosotros estamos inmunizados”, señala Nacho de Blas. En España y también en Aragón “el virus sigue circulando pero no con variantes más agresivas”, mientras que en China, la situación es diferente, porque hay poca gente vacunada y “los mayores son los que menos se han inmunizado”, además de que han estado encerrados con muchas restricciones y no “han tenido contacto con otras variantes del virus”. Es por eso que el epidemiólogo señala que su situación es “peor que la nuestra” porque el virus se extiende rápidamente por la población y cuantos más casos hay, más hospitalizados y “tampoco tienen muchas camas de uci.

Insiste en esta misma idea el epidemiólogo Quique Bernal, ya que señala que en la mejor de las situaciones, “un 60% se ha vacunado pero no tienen una pautan de vacunación completa. Están sin inmunizar y tienen un problema grave, sobre todos los mayores”, señala; mientras en en el caso español, el 90% tiene las dos dosis .

Al investigador Juan José Badiola lo que más le preocupa es el cambio de política de China y la forma “súbita” en la que lo han hecho, porque el próximo 7 de enero “abren fronteras y podrán entrar y salir”, pero insiste: “No hay que dramatizar porque aquí también hay casos”. En lo que hay que fijarse en la variante de los contagiados, señala Bernal, y se supone que es ómicron por las pruebas realizadas en Italia a un avión llegado de China, en el que el 50% eran positivos. ¿Pero y si fuese distinta? “Habría que ver si también estamos inmunizados contra ellas”, señala. En este sentido, Nacho de Blas explica que “nuestras variantes han evolucionado con nosotros, pero allí no”. Ese podría ser el riesgo, que fuera “más patógena, que no lo creo y que pudiera eludir la respuesta vacunal”, puntualiza Badiola.

Medidas de Sanidad

En cuanto a las medidas anunciadas este viernes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por las que España, aún con fecha sin concretar, pedirá test negativo de covid o vacunación completa a los viajeros que vengan de China, a Badiola le parecen “bien”, pero se pregunta “¿qué es la pauta completa”? por lo que pide hacer un seguimiento. Más escéptico es Nacho de Blas, quien señala que aunque una pcr dé negativa, “uno puede contagiarse en el aeropuerto”. Y en cuanto al certificado de vacunación, ¿cuál? Porque la EMA “no reconoce la vacuna china”. Para el experto, lo mejor sería “hacer un seguimiento de las personas que llegan” y en el caso de que un par de días después de llegar tuviesen síntomas, mascarilla y “cierto confinamiento”.

Comisión se Salud Pública

Tras el avance dado por Carolina Darias, esta tarde se ha celebrado una reunión de la Comisión de Salud Pública y la Ponencia de Alertas, para evaluar la alerta la fuerte onda epidémica en China. En ella ha estado presente el director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, quien ha insistido en que España y también Aragón "tiene una cobertura de vacunación extraordinariamente alta, al tiempo que lo combina con una inmunización natural resultado de más de dos años de pandemia en la que la mayoría nos hemos infectado". Además, ha reconocido que las cepas que circulan en China parece ser que coinciden con las que circulan en Europa. Por eso, "nuestros anclajes más fuertes son mantener el sistema de vigilancia”, para lo que mantendrán reuniones los próximos días e “insistir en la vigilancia de la cepa circulante” y "en que hay que vacunarse el que todavía no lo ha hecho”, sobre todo los vulnerables.

En este sentido, en la semana del 5 al 11 de diciembre se inocularon 3.264 dosis, en la siguiente 9.817 y en la del 19 al 23 de diciembre 8.292. Este viernes estaban agendadas para los próximos 14 días 10.877 citas.