El frío se instala en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza

El decreto energético que aprobó Moncloa estableció que la temperatura este invierno debía fijarse en 19 grados. Inusual para muchos hogares, especialmente los que cuentan con calefacción central, y edificios públicos donde es habitual el exceso de calor y de frío en las diferentes épocas del año. No ocurre así en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, donde muchos jueces, fiscales, secretarios judiciales y ciudadanos en general pasan, literalmente, frío.

Las togas no molestan y los abrigos tampoco. Todo lo contrario con termómetros que han comprado los propios trabajadores para confirmar las sensaciones que tienen. 17 grados en muchas de las dependencias, especialmente en los baños.

Unas quejas que han llegado a la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón que ha puesto a trabajar a la empresa de mantenimiento para intentar solucionar este problema que ya ha provocado que los sindicatos hayan realizado una inspección y que haya habido amenazas de denuncias a Industria por las condiciones laborales en las que dicen "no son confortables". El principal problema es que el edificio, inaugurado en 2013, es considerado inteligente.

De hecho, los trabajadores, según fuentes sindicales consultadas, no solo adquirieron esos termómetros, sino también calefactores eléctricos "hartos de pasar frío". El uso de los mismos ha provocado que el sistema eléctrico se haya cargado y que algunos enchufes se hayan anulado de forma automática por cuestión de seguridad.

Una circunstancia que obligó a mantenimiento a revertir esta situación, si bien advirtieron a los operadores jurídicos de que no se debían usar. Una situación que molestó especialmente a los usuarios, ya que consideran que el decreto de Pedro Sánchez "se usa para lo que se quiere, pero los 19 grados de la calefacción no se corresponde con el ambiente, por no decir que se incumplen, por ejemplo, que no se han colocado los carteles que marca la norma o que no hay agua caliente en los lavabos".

Este problema con la temperatura, que especialmente afecta los días posteriores a los días no laborales en los que no se enciende la calefacción, se suma a las críticas, ya históricas, de la falta de humedad en el ambiente. Típico son las botellas abiertas llenas de agua encima de los armarios de los juzgados.