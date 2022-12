Testimonio de Carla, una aragonesa con un trastorno alimentario: «Te sientes mal si uno come menos que tú»

Escuchar la típica frase de que «en enero nos ponemos a dieta» no ayuda a Carla a afrontar las cenas de Navidad. Esta joven de 23 años sigue inmersa en su lucha contra un TCA que llegó a su vida a los 15.

Entonces, en plena adolescencia, sufría mucho más: «Había años que en noviembre ya empezaba a pensar en la Navidad y en todo lo que conllevaba». Un pensamiento que ha ido paliando con el paso del tiempo pero que siempre ha detestado:«Era una tensión constante, que se acentuaba en el momento de empezar a comer, ya que te parece que va a engordarte el doble por el hecho de ser Navidad».

Una circunstancia que hoy admite que «era muy negativa», y que por supuesto condiciona todos los días siguientes. «Durante las comidas te das cuenta de lo que haces, pero el problema viene realmente después», relata Carla, que considera que el día 26 de diciembre «es el peor día de todas las vacaciones».

Y aunque sea un día sin mucha celebración el que más afecte a su cabeza, los marcados en rojo en el calendario sí que pueden derivar en malos momentos. «No te fijas en ti pero sí en los demás, por lo que ver a otro familiar comer menos que tú ya te hace sentir mal», explica la joven, como una muestra de que este tipo de reuniones hace que los pacientes de TCA se mantengan en tensión en todo momento. «Con los comentarios, personalmente, no me pasa tanto, aunque es verdad que no hace ninguna gracia», señala Carla, sobre las conversaciones que suelen derivarse en torno a esos platos que no están habitualmente en las mesas.

Frente a las recomendaciones de reducir el número de comensales, Carla considera que, en su caso, «no es algo tan relevante, porque como habitualmente con toda mi familia». Aunque admite que «siempre es más difícil cuando muchos familiares conocen el tema». Lo que sí ayuda es, por otro lado, conocer la comida: «Conocer el menú del día, y que en mi casa sea casi siempre el mismo, sí que me ayuda a afrontar más tranquila las comidas y las cenas más especiales».

Pese a seguir inmersa en su lucha con esta enfermedad, Carla está contenta sobre cómo ha llegado a este periodo navideño: «He retrasado mucho mi preocupación sobre las fechas y por ahora no he tenido ningún problema más importante».

Inés (25 años), con TCA desde los 13 años: "El miedo es generalizado porque son muchas fechas concentradas y no una sola reunión"

Para Inés, los trastornos alimentarios ya son cosa del pasado. Desde que a los 13 años se dio cuenta de que sufría con la comida, las reuniones navideñas eran uno de los momentos más complicados del año:«Eran unas fechas que, según se acercaban, me generaban mucho estrés y ansiedad».

Ese tiempo previo al inicio de las comidas era clave, ya que hoy esta joven aragonesa sabe que «se debe trabajar antes de que llegue para poder controlarlo». Un control que, sin embargo, nunca puede llegar a la obsesión, «porque es normal que cuando se sufren este tipo de enfermedades las grandes reuniones de la Navidad produzcan crisis en los pacientes». La forma de afrontarlo de cada uno es, por lo tanto, personal.

«A mí me venía mejor tener apoyo en el momento de una posible crisis que eliminar comensales de la mesa», explica Inés, para la que no era un problema que la reunión «fuese con más gente de la que estaba acostumbrada a comer».

Sin embargo, lo que sí podía generar en ella «estrés, ansiedad, malestar y sensaciones negativas» era la conversación que podía desencadenarse durante la cita. «Es muy normal en estas comidas hablar de todo lo que se come, de cómo uno se siente después o de esas dietas que la gente intenta llevar a cabo antes y después de las fiestas para volver a su forma habitual», apunta esta aragonesa, que considera que «se debe cambiar el discurso para conseguir que esto se transforme».

«Por ejemplo, estamos acostumbrados a hablar de la operación bikini antes del verano, o a cómo volver en septiembre en mejor forma... es un machaque general y continuo sobre el cuerpo y la nutrición de la gente», resume Inés, que celebra que cada vez más, tanto los medios como las redes sociales, den espacio a «discursos más sanos, que animan que todos nos sintamos a gusto con nuestros cuerpos».

Desde que a los 18 años empezase con su tratamiento, Inés, siete años después, ya no tiene esos problemas con la comida que marcaron su adolescencia. «Si tuviera que recomendar algo, invitaría a todas las personas con TCA a buscar apoyo cuanto antes», incita Inés, que advierte que los días de Navidad siempre serán duros:«Se debe asumir a lo que uno se va a enfrentar y pensar que todo va a estar mal no ayuda a nadie».