Casi 100.000 autónomos en Aragón se enfrentan a las nuevas cuotas

El año que entra será el de la revolución en el sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia. El Ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá finiquitó la reforma el pasado verano, pero ha sido este 1 de enero cuando la nueva legislación ha entrado en vigor con un auténtico cambio cultural para los autónomos.

Casi 100.000 trabajadores autoempleados aragoneses estrenarán cambio de cuotas en un año que se prevé «de pruebas», tal y como recoge la propia ley, que incluye multitud de disposiciones transitorias. Si hasta ahora cada trabajador por cuenta propia escogía cuánto pagaba cada mes de cuota, ahora le tocará cotizar en función del volumen de ingresos. Y no podrán pasarse ni por abajo ni por arriba una vez se integren en una de las 15 horquillas de rendimientos netos que ha planteado el ministerio.

El nuevo sistema diseñado por el equipo del ministro José Luis Escrivá traza 15 tramos de rendimientos netos (ingresos menos gastos), con la cuota mínima en 230 euros para las rentas menores a 670 euros y de 590 euros para quienes cobran más de 6.000. Aquellos autónomos que están pagando hoy tarifa plana se les mantiene hasta su vencimiento y, para los nuevos, se estipula una de 80 euros mensuales mientras no se registre rendimientos netos superiores al salario mínimo interprofesional.

Según los cálculos oficiales, dos de cada tres autoempleados pagarán igual o menos, mientras que el tercio restante pagará más. De este modo, los autónomos que saldrán más directamente beneficiados por la reforma serán aquellos con menores ingresos y para los que la cuota mínima representaba un porcentaje elevado de su facturación total.

En cualquier caso, la diferencia entre la cuota más alta y la más baja será menor y a medida que avance el tiempo la brecha se irá ampliando, en un efecto acordeón. Según los cálculos preliminares de la Seguridad Social, dos de cada tres autónomos pagarán menos o lo mismo que con la actual cuota mínima.

La transformación del sistema de cotización nació entre algodones al suscitar una honda polémica al no incluir la heterogeneidad del colectivo, pero el ministerio optó por trabajar de la mano de las asociaciones de autónomos y la nueva legislación ha terminado por generar cierto consenso pese a llegar en un momento «bastante inoportuno» por la situación socieconómica que atraviesa el tejido empresarial. Es la principal queja que manifiestan las asociaciones del sector en Aragón consultadas por este diario, además de lo «engorroso» del nuevo procedimiento y de la falta de información, que genera cierto «temor e incertidumbre» entre los autónomos.

Un sistema más complejo

«Era algo necesario y muy reivindicado por los autónomos, pero el proceso va a ser bastante farragoso porque antes cotizabas lo que creías oportuno y ahora tendremos que comunicar durante los tres primeros meses del año la previsión de nuestros rendimientos netos para todo el año», explica Alfonso Martínez, un autónomo de 48 años que regenta, entre otros negocios, una guardería privada en el barrio de Valdespartera con nueve trabajadores en nómina.

Bien es cierto que la reforma legislativa lo tiene previsto y permite adaptarse y hacer cambios en seis ventanas, aunque la regulación para quienes yerren en su pronóstico de facturación y se acoplen a una horquilla que no les corresponde no sabrán si están actuando bien con la Seguridad Social hasta septiembre de 2024, cuando el ministerio emitirá sus primeras correcciones. Será entonces cuando quien haya pagado más recuperará el importe del desajuste, y viceversa.

Rendimientos netos

El caso de Martínez es algo especial: es un autónomo societario, es decir, un trabajador por cuenta propia que ha constituido una sociedad mercantil. En un principio, se integrará en la horquilla que comprende un rendimiento neto de entre 2.330 euros y 2.760. «Si decido cotizar lo mínimo, sobre una base de 1.078 euros, mi cuota sería de 330 euros, mientras que si decido cotizar al máximo, sobre una base de 2.760 euros, la cuota que debería pagar es de 845 euros», apunta este zaragozano de 48 años.

Es este uno de los puntos críticos de la reforma. Aunque en un momento muchos creyeron que habría un hachazo para el colectivo, tanto para rentas altas como bajas, los cálculos muestran que no será tal. Para una cotización como la de Martínez supondrá unos 300 euros más al año si quiere seguir cotizando lo mismo, algo que no considera especialmente traumático. «Es cierto que algunas cosas se podrían haber hecho mejor y que nunca llueve a gusto de todos, pero estoy a favor de la reforma», remata.

Sin embargo, es precisamente la desinformación una de las críticas más reiteradas por las asociaciones. «Falta mucha información. Los autónomos tenemos mal panorama para empezar este año. El fondo de la reforma era algo solicitado por el sector y con la negociación lo conseguimos, pero es muy engorroso.

Hasta que la rueda empiece a funcionar vamos a pillar muchas piedras por el camino. Tenemos las oficinas colapsadas de llamadas sobre el nuevo RETA porque la propia Administración no resuelve las dudas y los primeros meses van a ser muy locos, cada sector se puede deducir de una manera», asevera Mayte Mazuelas, la presidenta de Asociación de Trabajadores Autónomos de Aragón (ATA) y vicepresidenta de la organización en el ámbito estatal.

De hecho, a varias de las llamadas de este diario a distintos negocios para consultar por el cambio de cuotas la respuesta se repitió: «No tenemos mucho que decir, lo hemos dejado en manos de la gestoría». Es por lo que optó Elena Brosed, una farmacéutica de 45 años que abrió su negocio en enero de 2020, justo antes de la pandemia. «Sé que hasta ahora pagaba un poquito más del mínimo, unos 300 euros, pero no sé qué cuota voy a elegir.

Me tienen que hacer el cálculo en la gestoría y así, esperando como yo, están muchos de mis compañeros. De las farmacias solo conozco a uno que se lleve él mismo las cuentas», afirma Brosed, quien da nombre a su farmacia en la calle Doctor Cerrada de Zaragoza. Cree que «va a pagar más» y que no tienen «tantos derechos como un asalariado». «Si nos piden pagar más para darnos más estaría bien, pero no parece que vaya a ser el caso», lamenta la farmacéutica.

Otra de las críticas deviene precisamente de la escasa concreción de la reforma en lo referente a las deducciones de cada epígrafe de autónomos. Para una mejor comprensión: un fotógrafo de bodas y bautizos y uno que trabaja en una revista como asalariado están contemplados de igual forma a ojos de la Seguridad Social si hacen algún trabajo como autónomos, aunque tengan distintas deducciones.

Es una de los asuntos más reivindicados también por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Aragón (UPTA). El secretario general de la organización en la comunidad, Álvaro Bajén, critica que «en facturaciones superiores a 600 euros habrá que seguir abonando 230».

«Seguimos sin tener un estatuto fiscal propio para los autónomos y se convierte el sistema en obligatoriedad y no en voluntariedad. En el sector, la reforma ha caído con preocupación e inquietud porque habrá más burocracia, más control. Mantenemos el objetivo de cotizar por rentas reales y aunque las negociaciones han sido positivas porque no se han elevado las cotizaciones en tramos medios y altos, creemos que la reforma es bastante inoportuna en tiempos de crisis», explica Bajén.

Cambio cultual

El nuevo sistema implica un cambio cultural para los autónomos, pues hasta ahora pagaban la cuota que ellos decidían y a partir de 2023 pagarán la que se corresponda con sus rendimientos netos, es decir, el cómputo de ingresos menos gastos justificables. Hasta ahora la gran mayoría del colectivo, concretamente el 85% de los autónomos afiliados al RETA (Régimen Especial del Trabajadores Autónomos), cotizan actualmente por la cuota mínima.

En 2022, la cuantía era de 294 euros mensuales (el 30,6%) y con el nuevo sistema habrá trabajadores por cuenta propia que pagarán más y otros que pagarán menos. Todo ello tendrá efectos también sobre las prestaciones y derechos de estos trabajadores, ya que a mayor cotización, mayor prestación por cese de actividad o incapacidad temporal tendrá el autoempleado.

De hecho, se da una circunstancia algo especial. Todo el mundo ha mirado a las cifras bajas para pagar lo menos posible, pero es una constante aceptada en el mundillo que, al aproximarse la edad de jubilación, el autónomo incremente su cotización para que la pensión sea mayor. Sin embargo, con la nueva reforma esto no podrá ejecutarse. Nadie podrá hacerlo ahora, al menos de forma inmediata, puesto que las horquillas no podrán sobrepasarse ni por arriba ni por abajo.

El cambio en la ley no es solo para ajustar las cotizaciones sociales, sino también para declarar todo lo que se gana. Es decir, que si un autónomo quiere cotizar más, Hacienda le preguntará algo así como: ¿cómo lo vas a hacer si no ganas tanto? Será una duda más del complejo sistema de cotización al que desde este año se enfrentan los trabajadores por cuenta propia.