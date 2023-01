Los consumidores han acudido este martes a llenar la cesta de la compra con un valor añadido. El IVA de productos básicos como la leche, lo huevos, la fruta o la patata se había reducido del 4 al 0% y el de la pasta y el aceite, a la mitad, del 10 al 5%. Los supermercados , en general, sí que aplicaron esa rebaja en mayor o menor medida, aunque el precio final no fuera exactamente de ese 4% menos o del 5% menos en el caso de macarrones o aceite, ya que en muchos casos hubo redondeo... al alza. Eso provocó que los zaragozanos vieran reducido el tíquet de compra entre 0,80 y 1,5 euros, que «casi no se nota». Sin embargo, como decía alguno a la salida del supermercado, «un grano no hace granero pero...».

Relacionadas Las tiendas de La Plaza de Dia comienzan su liquidación antes de la llegada de Alcampo