Saturación "total" en las Urgencias de Aragón tras los días festivos

Las Urgencias de los hospitales de Aragón atraviesan estos días un importante pico de saturación tras los días festivos de Navidad, con decenas de pacientes pendientes de cama de ingreso y unos servicios "colapsados" ante la falta de más espacio físico que poder habilitar. La situación de alta demanda asistencial es generalizada en todos los centros, pero es "especialmente complicada" en el hospital Royo Villanova de Zaragoza, según ha denunciado CSIF. "Ahora mismo tenemos 43 pacientes pendientes de ingreso, pero no hay camas. Hay una persona que lleva más de 65 horas esperando un ingreso", ha asegurado a este diario Susana Martínez, personal del hospital.

Todas las salas del centro "están llenas", lo que hace que la gente tenga que estar en los pasillos, en camillas o en sillas. "Es que no tenemos más lugares que abrir ni donde llevar a pacientes. Estamos a la espera de ver si arriba se dan altas para poder hacer ingresos. Incluso en la zona de hospitalización domiciliaria no hay espacio ya", ha añadido.

"Llevamos desde las 8.00 horas sin parar. Ahora mismo, una compañera y yo tenemos a 36 pacientes a nuestro cargo, más lo que siga entrando en respiratorios. Una pasada", apunta una médica de Urgencias del Royo.

Sobre las 12.00 horas, la dirección del centro les ha autorizado a reforzar el equipo con un médico más, de tal modo que en estos momentos son 8 los médicos en el servicio de Urgencias del Royo.

Dificultad para realizar derivaciones

Dado que la presión asistencial es generalizada, esto dificulta el poder realizar derivaciones de pacientes a otros hospitales que sí dispongan de camas. "Nosotros en Navidad no hemos cerrado nada y estamos a tope. Me consta que el Militar, que habitualmente siempre recibe a enfermos y podemos derivar, está abriendo más camas para sus propias Urgencias. El Provincial también está lleno y en San Juan de Dios podemos tener una o dos camas, pero eso no soluciona el problema que tenemos todos. No hay sitio físico en la ciudad donde poder enviar a pacientes, lo que hace que tengan que estar aquí con muchas horas de espera. Hay una saturación total", explica Martínez.

La situación, siendo miércoles, no es nada halagüeña para el personal del Royo Villanova. "Creo que hasta la semana que viene esta saturación no va a bajar. La Atención Primaria también tendría que funcionar mejor, perro están hasta arriba y eso nos repercute. Hay casos que no tendrían que llegar aquí si pudieran ser vistos en Primaria, pero allí tienen 70 pacientes por ver más los domicilios. Es un caos", apunta la profesional.

Los equipos de Urgencias trabajan "a contrarreloj" para llegar a todo y se refuerzan entre ellos. "Ahora estamos unos 8 profesionales para todo el servicio y a las 15.00 horas se incorporarán los residentes, pero hay que estar con ellos y supervisarlos, por lo tanto nos faltan médicos", asegura.

El gran problema del Royo Villanova es que se ha quedado pequeño y no dispone de espacios. De hecho, es el hospital de la ciudad que menos urgencias ha registrado, con datos objetivos, pero su instalación es limitada. Según datos de Sanidad, el día 31 de diciembre atendieron a 132 pacientes, el día 1 a 127 personas, el día 2 a 138 y el día 3 alcanzaron los 184 enfermos.

En el Clínico y en el Servet

En el hospital Clínico de Zaragoza, por su parte, las Urgencias han ido al alza desde el pasado 31 de diciembre. Ese día el centro registró 296 atenciones, que pasaron a ser 373 el día 1 de enero, 474 el día 2 y bajaron ligeramente a las 446 el 3 de enero. Fuentes del centro confirman que la presión es "parecida" a la que se vivió en los días del puente de Navidad.

En el caso del Miguel Servet, Csif ha denunciado que a primera hora de este miércoles había 67 pacientes pendientes de ingreso, con 23 de ellos en los pasillos. En este hospital, el pico de atenciones se produce desde el día de Año Nuevo. Fuentes del Departamento de Sanidad precisan que el día de Nochevieja hubo 484 atenciones, que pasaron a ser 601 el 1 de enero, 659 el día 2 y 655 el día 3. De hecho, el Servet ha tenido que habilitar 10 camas más en los últimos días.

Desde la consejería reconocen que tras el puente festivo "se ha producido un incremento en la presión asistencial" de los servicios. "Los centros sanitarios trabajan en la agilización de las altas y en la apertura de espacios, si procede, para absorber la demanda en las próximas horas", han indicado las mismas fuentes.