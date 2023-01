El Defensor del Paciente ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Aragón el colapso que sufren las urgencias de los hospitales Miguel Servet y Royo Villanova en Zaragoza, con personas que llevan entre 48 y 78 horas a la espera de una cama para ingreso, como ha denunciado el sindicato CSIF.

Esta asociación considera un "delito" esta situación, que se agravó a partir de la tarde del pasado día 3 cuando en el hospital Miguel Servet comenzaron a acumularse pacientes en los pasillos, hasta 20 este jueves, mientras en el Royo Villanova tenían que esperar en sillas debido a la falta de espacio, hasta 12 horas en el caso de un enfermo, han asegurado a Efe fuentes de CSIF.

Este hospital que atiende a la Margen Izquierda de Zaragoza y sus barrios rurales ha registrado este jueves 71 ingresos, de los que los que 25 permanecían a la espera de cama.

Según ha explicado Fernando Manchón, enfermero en el Hospital Miguel Servet, se trata de pacientes con neumonías, virus o personas mayores con pluripatologías que se agravan por el frío y la niebla. Según Manchón, este centro sanitario ha comenzado la jornada con 61 pacientes pendiente de ingreso, alguno con 78 horas de demora, y ha terminado la mañana con 53 pacientes pendientes de cama.

Sin espacio para atender "de manera digna"

El problema, ha señalado, es que "no hay espacio suficiente para tenerlos de manera digna" ya que debido al incremento de las urgencias, que han pasado de 500 a entre 650 y 700, no disponen de espacio de maniobra porque la sala de observación está permanentemente ocupada y, además, al producirse en todos los centros a la vez ha derivado en "una situación caótica" porque no se pueden derivar enfermos a otros hospitales.

Situación que Csif también achaca al "dificultoso" acceso a la Atención Primaria por la demora en obtener una cita, lo que hace que los pacientes acaben en urgencias y con la patología agravada. Desde el Gobierno de Aragón han reconocido a Efe que la situación sigue siendo de presión asistencial alta, si bien ya se ha producido un descenso en la cifra de atenciones durante el día de ayer respecto a las pasadas jornadas.

Estas fuentes han informado de que los centros sanitarios siguen trabajando en la agilización de las altas y, como ya estaba previsto en el caso de que se produjera este incremento de demanda, en la apertura de camas y en los traslados interhospitalarios. De este modo, el hospital Royo Villanova ha trasladado en los días previos a pacientes al Hospital Provincial y el Hospital Miguel Servet de Zaragoza ha abierto 10 camas extra en los últimos días.