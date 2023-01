Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitan esta noche los hogares de los aragoneses y, tras ellos, dejarán un rastro de juguetes y regalos que cumplirán con la carta de los deseos de pequeños y mayores. Las pastelerías aragonesas están de dulce, pues su deseo se vuelve a cumplir un año más con la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar, lo que supone un trasiego constante de lamineros en estos establecimientos en busca de un delicioso roscón. Y, este año, volverán a compartirlo en familia.

En el caso de Tartas Melba se trata del día «más fuerte» del año, incluso por encima del día de San Valero. «Quizá sea porque se reúne más la familia», explica Ana Idoype, propietaria del negocio. Allí, en su obrador de Cortes de Aragón, elaborarán «varios cientos» de roscones de los que ya han recogido un buen número de encargos. «Cuando apuntas sus nombres, ves que te suenan los de todos los años. La mayoría se lleva el de nata, pero el de nata y crema también es muy suavecico. Se hacen como siempre, son naturales y los ingredientes son buenos», señala.

Desde la pandemia, han incluido la opción de encargo «para evitar filas» y, de hecho, el Día de Reyes organizan dos: «la de los encargos y la de los que vienen a cogerlo en el momento».

Durante estos dos últimos años, Ana reconoce que «se vende todo más pequeño al no poder reunirse tanta gente». En su mostrador ya se pueden ver unos roscones que varían en tamaño desde 2-3 raciones hasta 10-12. «Aunque todo depende del que lo parte», aclara entre risas. El incremento de los costes en «el aceite, la luz del horno o la mantequilla» no ha pasado de largo por Tartas Melba, donde se han visto obligados a incrementar el precio en 1€/kg.

También en la capital aragonesa, en la calle Tarazona del barrio Delicias, La Artesa suele hacer casi 3.000 roscones y, para este año, han recuperado tamaños que dejaron de hacer durante estos años de pandemia como, por ejemplo, el roscón de veinte raciones. «Estos años, por ejemplo, se llevaban dos pequeños. Uno se lo quedaban en casa y el otro lo repartían con sus padres o sus suegros», asegura desde el otro lado del mostrador Ana Belén Almau.

"No puedes repercutir en la gente una subida que es para ti. No es justo"

En su caso, no recogen encargos de roscones de nata desde 2019, pues no tienen capacidad para guardar «mil roscones» durante toda la mañana. Allí también han combatido la inflación con un ligero incremento de 50 céntimos: «Tampoco lo puedes subir mucho porque sino nadie lo paga. Y no puedes repercutir en la gente una subida que es para ti. No es justo».

La receta es la misma que hace 35 años, «una receta artesana y con un buen producto de calidad» a la que se añaden las famosas figuritas que causan verdaderos disgustos entre primos y hermanos a la hora del postre: «Cada vez son mejores y se esmeran más. Hemos recibido mucha figura infantil, incluso reyes astronautas».