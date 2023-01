Natalia, madre soltera por elección: «Mi madre es el mejor marido»

Natalia G. tenía claro que quería ser madre y además, de dos pequeños. Ahora cuenta con 44 años y se convirtió en madre en abril de 2021 cuando nació Lorién. La hermanita, Ara, llegó en noviembre de este mismo año. «La mayoría de mujeres que llegamos tarde a la maternidad es porque las relaciones no salen bien. Quieres ser madre y ves que se acaba la última relación, así que te informas y si puedes, lo haces», cuenta Natalia, que es además la delegada en Aragón de la Asociación de Madres Solteras por Elección. «Yo quería dos hijos y con una familia tradicional todo es más fácil de cara a la sociedad», señala, por la conciliación, por la economía... «tienes muchas dudas de si podrás hacerlo bien o de si el dinero te llegará», cuenta Natalia. Para ella, «la red de apoyo es fundamental» y lo tenía, así que decidió ser madre y fue «la mejor elección».

Para la aragonesa, «hemos pasado de ver que la soltería está mal vista a que la maternidad en mujeres solas está en auge» y «cada vez irá a más», explica. ¿El motivo? «Las relaciones ya no son como antes, cada vez duran menos tiempo» y las mujeres que ya han cumplido los 40, en muchos casos, había «falta de información pero «cada vez llegan a la asociación más joven porque quieren ser madres».

Conciliación

Entre los aspectos positivos de ser madre sola, Natalia destaca, como en el caso de cualquiera, «el amor y el cariño de los hijos», además de que «decidimos el camino que queremos tomar y formar nuestra propia familia». En cuanto a los negativos, enumera: «la conciliación, el tema económico, etc», ya que existe un hogar con los mismos gastos «pero no se comparte».

El día a día es «complicado», sobre todo cuando tienen vacaciones, pero no solo, ya que «no te repartes el trabajo». Pero también existen dificultades más pequeñas, como por ejemplo, que en el ascensor de Natalia no cabe un carro gemelar y no puede llevar ella sola dos sillas a la hora de bajar porque tendría que dejar a uno para subir a por el otro. Son problemas a los que una madre sola se enfrenta.

En su caso, «mi madre es mi apoyo fundamental, es el mejor marido», cuenta la aragonesa, pero reconoce que no todas las personas tienen esa suerte.

En estos momentos en la asociación a nivel nacional pertenecen alrededor de 3.000 personas (se han ido incorporando algunos hombres en los últimos años), de las que más de un centenar son aragonesas. El colectivo es esencial en cuanto a información pero también por «la red de apoyo» porque estás rodeado de madres o padres que han decidido ser una familia monoparental y organizan actividades juntos, vacaciones, etc. Es un nexo de unión, que le sirve también al niño para ver que hay otras familias como la suya.

Natalia señala que no existen ayudas por el hecho de ser familias monoparentales pero sí en el caso de «ser vulnerables». Por eso, a la administración le pide que se tenga en cuenta el número de hijos por progenitor e insiste en la conciliación. En la próxima ley de familias habrá cambios, señala la aragonesa, que cuenta que en Aragón «se nos tiene en cuenta» con el carné de familia monoparental y en la próxima ley de familias que se está trabajando desde la comunidad.