El AVE a Marsella volverá antes del verano tras perderse hace un mes

Nadie esperaba que el pasado 10 de diciembre la operadora gala SNCF decidiera «de forma unilateral» romper el acuerdo con Renfe por el que ambas prestaban el servicio de alta velocidad entre España y Francia con destinos como París, Lyon, Toulouse o, el único que tenía parada en Zaragoza, con Marsella. Pero después de esa decisión, de la que nadie se ha hecho eco en Aragón, quizá por el escaso uso que se le daba, tampoco se podía esperar que este trayecto se recuperaría este mismo año. «Antes del próximo verano». Esa es la fecha con la que trabaja Renfe en este inicio de 2023 en el que ya ha obtenido autorización de Francia para operar en dos de esos trayectos: el mencionado de Madrid-Zaragoza-Marsella y el de Barcelona-Lyon, que los aragoneses también podrán disfrutar haciendo transbordo en la estación catalana de Sants.

Ha sido una reacción rápida que tiene dos fechas clave para lograrlo: el pasado 22 de diciembre, cuando obtenía por fin el certificado de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) que le permite conectar con Lyon y Marsella desde la frontera por Perpignan; y el próximo 16 de enero, que es el día que ya tiene marcado en rojo en el calendario para iniciar las pruebas técnicas. Esta última es la denominada marcha en blanco que desembocará, si no hay impedimentos técnicos, en ese reestreno de las líneas transfronterizas antes del verano.

Exigencias de SNCF

Además, Renfe ya tiene decidido cómo será la oferta para el usuario de los nuevos trenes Madrid-Zaragoza-Marsella y Barcelona-Lyon: «en una primera fase, funcionarán en días alternos y con 6 circulaciones diarias por trayecto, y en una segunda, dos convoyes diarios por sentido durante los siete días de la semana». En total, 28 trenes semanales.

No ha sido un camino fácil. No hay que olvidar que SNCF es la operadora que está tras la marca Ouigo, el tren de alta velocidad de bajo coste que ahora compite en España con el Avlo de Renfe tras la liberalización del mercado ferroviario. Y que ha roto con Renfe justo cuando su marca ya está implantada en el país. Ahora era la firma española la que debía cumplir con la multitud de exigencias que le han impuesto desde la Agencia Francesa de Seguridad (EPSF) y además tener en cuenta el escollo de que en el país vecino este tipo de permisos no se conceden para circular por todo el territorio nacional como en España, allí se da solo por trayectos. Cada itinerario requiere una autorización diferente.

Así que a falta de iniciar las pruebas, se podría decir que Renfe ya tiene el mismo permiso que Ouigo obtuvo para operar en España pero solo en dos trayectos de los cuatro que antes explotaban de forma conjunta la operadora española y la gala, bajo el paraguas de una sociedad conjunta llamada Elipsos, que sigue en vías de liquidación pero no está extinta todavía. De ella también salieron otros dos trayectos, de Barcelona a París y a Toulouse, que de momento no entran en los planes de Renfe y se desconoce si lo harán.

Pero el desembarco de Renfe en Francia tiene más miga si se escucha a Iryo, el tercer competidor en España en esa pelea por el mercado de pasajeros, que asegura que en el futuro no descarta seguir los pasos de Renfe y pedir permiso para conectar con París o incluso enlazar con un trayecto que, a través de Trenitalia, trasladara a viajeros españoles, y por ende a los usuarios de Zaragoza, hasta ciudades italianas como Milán.

«Es solo una voluntad de cara al futuro, no es algo para el corto plazo. No se está trabajando en ello ahora, estamos centrados en la implantación en España y en breve abriremos los corredores al sur (a Sevilla, Córdoba y Málaga, en marzo y abril) y al este, el de Albacete-Alicante, en junio. Con eso completaremos la oferta y los 20 trenes que tenemos y aún nos queda consolidarnos», explicó en declaraciones a este diario Víctor Bañares, director general de Iryo. Es decir, que aún queda para ver a Renfe e Iryo competir en la tierra de Ouigo, pero todo llegará. Sobre todo porque ahora es el Gobierno francés el que anda enfrascado en la liberalización del mercado ferroviario que en España lleva dos años implantada. Pero sin fecha.

Así que por ahora estas pequeñas conquistas de Renfe en el país vecino son para Zaragoza y Aragón la recuperación de un trayecto con Marsella que incluía paradas intermedias y más de cinco horas de duración. Pero ahora fuera de Elypsos hay cosas que cambiarán. Por ejemplo el personal. Antes, al llegar a Perpignan, en la frontera, el personal de Renfe dejaba paso al de SNCF, y al revés. Ahora todos los maquinistas de Renfe están recibiendo formación para operar trenes en territorio francés y estar autorizados todos «en abril», afirmó la compañía. Un paso que, por ejemplo, ya se ha completado con los interventores que van a bordo.